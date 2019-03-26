Грецький уряд виступив проти пропозиції президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана перетворити собор Святої Софії в Стамбулі на мечеть.

Пропозиція Ердогана викликала гнів у Греції, оскільки собор, побудований в 6-му столітті, був центральним для Грецької православної церкви протягом 916 років, повідомляє Європейська правда з посиланням на Associated Press.

Собор став мечеттю після османського завоювання Константинополя в 1453 році і був нею до 1935 року. Нині собор є музеєм, який щорічно приваблює мільйони туристів.

"Це не тільки великий храм християнського світу - найбільший протягом багатьох століть - він також належить людству. Він був визнаний ЮНЕСКО як частина нашої глобальної культурної спадщини", - прокоментував заяву Ердогана міністр закордонних справ Греції Джордж Катругалос.

"Таким чином, будь-яке питання про його статус - це не просто образа почуттів християн, це образа міжнародної спільноти і міжнародного права", - додав дипломат.