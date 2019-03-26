InformNapalm: Полк із Новоросійська брав участь у захопленні Криму
|12:01 26.03.2019
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|Крым
Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm встановили, що в операції із захоплення Криму брали участь російські військовослужбовці 108-го десантно-штурмового полку (в/ч 42091, м. Новоросійськ).
Цей полк входить до складу 7-ї десантно-штурмової дивізії Збройних сил РФ, пише Українська правда.
Як зазначає спільнота, у переліку підрозділів ЗС РФ, причетних до захоплення Криму, оголошеному військовою прокуратурою України, 108-й десантно-штуромовий полк на даний час відсутній.
Волонтери InformNapalm також зібрали докази того, що один із військовослужбовців цього полку перейшов на подальшу службу в МНС РФ та брав участь у доставці "гумконвою" з Росії на непідконтрольну Україні частину Луганської області.
"Історія 108-го ДШП - це історія воєнних злочинів. У 1948 році полк брав участь в боях проти Лісових братів – партизанів, що боролися проти радянської окупації. У 1956 році – участь в операції "Вихор" – придушення революції в Угорщині.
У 1968 – придушення Празької весни. Далі Афганістан, війна в 2008 році проти Грузії і 2014 р. – війна проти України", – наголошують волонтери розслідувальної спільноти.
InformNapalm досліджувала соцмережі військових РФ, де вони викладали докази того, що у березні 2014-го перебували на території Криму.
Автори розслідування повідомляють, що медалі за окупацію Криму військовикам 108-го ДШП підписував командир полку гвардії полковник Мурат Байкулов.
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