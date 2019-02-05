Срок передачи на вооружение российских "Посейдонов" откладывается на несколько лет
|11:21 26.03.2019
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|Россия
Подводные атомные океанские многоцелевые системы «Посейдон» поступят на вооружение российского флота не раньше 2027 года.
Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами разведслужб США, пишет РБК.
«В основном речь идет о российской подводной лодке, которую трудно обнаружить и которая выпускает беспилотник с ядерной боеголовкой, который трудно сбить, — отметил один из собеседников. — У русских есть амбиции пользоваться работающим на ядерной энергии автономным подводным кораблем с ядерным оружием в качестве ответной меры на удар, если во время войны их лишат возможности пуска доставшегося в наследство ядерного оружия».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что первую атомную подлодку с «Посейдоном» спустят на воду весной 2019 года.
В то же время, телеканал подчеркивает, что у Пентагона пока еще нет оружия, сопоставимого с российскими «Посейдонами», пишет РБК.
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