Срок передачи на вооружение российских "Посейдонов" откладывается на несколько лет

11:21 26.03.2019 0 комментариев Россия

Подводные атомные океанские многоцелевые системы «Посейдон» поступят на вооружение российского флота не раньше 2027 года. 

Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами разведслужб США, пишет РБК.

«В основном речь идет о российской подводной лодке, которую трудно обнаружить и которая выпускает беспилотник с ядерной боеголовкой, который трудно сбить, — отметил один из собеседников. — У русских есть амбиции пользоваться работающим на ядерной энергии автономным подводным кораблем с ядерным оружием в качестве ответной меры на удар, если во время войны их лишат возможности пуска доставшегося в наследство ядерного оружия». 

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что первую атомную подлодку с «Посейдоном» спустят на воду весной 2019 года.

В то же время, телеканал подчеркивает, что у Пентагона пока еще нет оружия, сопоставимого с российскими «Посейдонами», пишет РБК.



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