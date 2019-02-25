Посольство США у черговий раз закликав РФ звільнити полонених моряків і повернути кораблі
|11:41 26.03.2019
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|Крым
Посольство США в Україні в черговий раз публічно звернулося до керівництва Російської Федерації із закликом звільнити військовополонених українських моряків і повернути Україні захоплені кораблі.
"Рівно чотири місяці тому українські моряки захищали суверенітет України та право на свободу судноплавства. Свобода, суверенітет і гідність - основні принципи, які надихали Революцію Гідності, і вони так само важливі на морі, як і на суші", - йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці посольства у Facebook, пише ZN.UA.
К дипломатичному представництві підкреслили, що США засуджують дії Росії в Керченській протоці і акваторії Чорного й Азовського морів, а також вказали РФ на необхідність поважати територіальну цілісність і державний суверенітет України.
Нагадаємо, 25 листопада минулого року російські прикордонники атакували і захопили два катери та рейдовий буксир Військово-морських сил Збройних сил України, які прямували з Одеси до Маріуполя. Поранення отримали кілька моряків, в полон потрапили 24 українських військовослужбовці.
Усі 24 українські військові, яких незаконно тримають у СІЗО Москви, вимагають вважати себе військовополоненими і ставитися до них згідно з нормами Женевської конвенції.
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