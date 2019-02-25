Росгвардия сформировала специальную бригаду для охраны Керченского моста.

Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. По его словам, у бригады есть «большой арсенал средств» для предотвращения диверсий с суши и с акватории, передает Коммерсантъ.

«Для обеспечения безопасности стратегически важного моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем, в Керчи сформирована специальная морская бригада»,— рассказал генерал.

Мост через Керченский пролив был открыт 15 мая 2018 года.

Стоимость его строительства оценивается в 228 млрд руб.

В марте мост взяли под охрану десантные катера.