Росгвардия сформировала в оккупированной Керчи бригаду для охраны моста
|10:41 26.03.2019
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|Крым
Росгвардия сформировала специальную бригаду для охраны Керченского моста.
Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. По его словам, у бригады есть «большой арсенал средств» для предотвращения диверсий с суши и с акватории, передает Коммерсантъ.
«Для обеспечения безопасности стратегически важного моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем, в Керчи сформирована специальная морская бригада»,— рассказал генерал.
Мост через Керченский пролив был открыт 15 мая 2018 года.
Стоимость его строительства оценивается в 228 млрд руб.
В марте мост взяли под охрану десантные катера.
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