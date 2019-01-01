В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі / Фото
|10:21 26.03.2019
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|Баку
У селищі "8-й кілометр" в Баку (Азербайджан) горить торговельний центр "Діглас". Пожежа сталася в одному з магазинів торгового центру. Вогонь поширився до четвертого поверху будівлі.
Про це повідомляє УНН з посиланням на азербайджанське агентство Trend.
На місце події направлено більше 10 пожежних машин.
На "гарячу лінію" 112 МНС Азербайджану надійшла інформація про пожежу на території в Низаминский районі Баку, де розташовані торгові та інші об'єкти.
Підрозділи по протипожежної охорони і рятувальники Служби порятунку особливого ризику МНС проводять роботи по гасінню пожежі та інші невідкладні заходи.
Нагадаємо, у висотці Trump Tower в столиці Азербайджану Баку сталася пожежа. Trump Tower Baku (колишня назва - ZQAN Tower) - висотна будівля в місті Баку. Вежа, досягнувши висоти в 130 метрів, увійшла в п'ятірку найвищих будівель Азербайджану.
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