У селищі "8-й кілометр" в Баку (Азербайджан) горить торговельний центр "Діглас". Пожежа сталася в одному з магазинів торгового центру. Вогонь поширився до четвертого поверху будівлі.

Про це повідомляє УНН з посиланням на азербайджанське агентство Trend.

На місце події направлено більше 10 пожежних машин.

На "гарячу лінію" 112 МНС Азербайджану надійшла інформація про пожежу на території в Низаминский районі Баку, де розташовані торгові та інші об'єкти.

Підрозділи по протипожежної охорони і рятувальники Служби порятунку особливого ризику МНС проводять роботи по гасінню пожежі та інші невідкладні заходи.

Нагадаємо, у висотці Trump Tower в столиці Азербайджану Баку сталася пожежа. Trump Tower Baku (колишня назва - ZQAN Tower) - висотна будівля в місті Баку. Вежа, досягнувши висоти в 130 метрів, увійшла в п'ятірку найвищих будівель Азербайджану.



