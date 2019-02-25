В Стамбулі запланований футбольний матч між командами з Туреччини і окупованого Криму
|09:21 26.03.2019
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|Крым
Завтра, 27 березня, в Стамбулі заплановано проведення підготовчого футбольного матчу між командою 1 лігі Туреччини «Істанбул-спор» и створеною в 2016 році командою з Криму, міста Бахчисарай - «Кизилташ».
Про це повідомляє в Твіттере «Істанбул-спор», пише на своїй сторінці в Facebook Gayana Yuksel.
Окупаційна влада Криму намагається зробити все можливе для визнання півострову російським.
І використовує для цього не тільки спроби встановити зв’язки на держаному рівні та запросити на півострів лідерів держав та офіційні делегації, но і залучити для цього і культурну, і релігійну, і спортивні сфери, підкреслює Gayana Yuksel.
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