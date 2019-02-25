Завтра, 27 березня, в Стамбулі заплановано проведення підготовчого футбольного матчу між командою 1 лігі Туреччини «Істанбул-спор» и створеною в 2016 році командою з Криму, міста Бахчисарай - «Кизилташ».

Про це повідомляє в Твіттере «Істанбул-спор», пише на своїй сторінці в Facebook Gayana Yuksel.

Окупаційна влада Криму намагається зробити все можливе для визнання півострову російським.

І використовує для цього не тільки спроби встановити зв’язки на держаному рівні та запросити на півострів лідерів держав та офіційні делегації, но і залучити для цього і культурну, і релігійну, і спортивні сфери, підкреслює Gayana Yuksel.