Малый ракетный корабль с "Калибрами" направился из оккупированного Севастополя в Средиземное море

09:41 26.03.2019 0 комментариев Крым

Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" вышел из оккупированного Севастополя и взял курс на черноморские проливы.

Как сообщили во вторник, 26 марта, в пресс-службе Черноморского флота РФ, МРК пополнит состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, передает Центральный Военно-Морской Портал.

Представители ЧФ РФ отметили, что для "Орехово-Зуево", принятого в состав ВМФ России в декабре 2018 года, это первый поход в дальнюю морскую зону для выполнения поставленных задач. 

Экипаж МРК "Орехово-Зуево" по прибытию в Средиземное море будет нести службу вместе с фрегатом "Адмирал Эссен", который выполняет задачи в дальней оперативной зоне с начала марта, добавили в пресс-службе Черноморского флота. 

"Орехово-Зуево" – седьмой МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М"), его заложили на Зеленодольском судостроительном заводе 29 мая 2014 года. Корабль спустили на воду 17 июня 2018 года, а в августе он совершил переход на Новороссийскую базу для завершения строительства и проведения ходовых и госиспытаний. 

МРК проекта 21631 типа "река-море" оснащены современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения, в том числе – восемью высокоточными крылатыми ракетами "Калибр". Водоизмещение корабля – 949 тонн при длине 75 метров и ширине 11 метров. Максимальная скорость – 25 узлов. Дальность плавания – 2500 миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 52 человека.



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