Вашингтон едва ли пойдёт на признание статуса "российских Голан – Тавриды"
|10:01 26.03.2019
|0 комментариев
|Крым
Решение президента CША признать Голанские высоты владением Израиля не изменит позицию Вашингтона касательно незаконной аннексии Россией Крыма.
Такое мнение выразил эксперт по США Сергей Буранок в интервью "Комсомольской правде", передает OBOZREVATEL.
"Наивно утверждать, будто нынешний жест Белого дома создаёт прецедент для признания им российского статуса Крыма", – заверил историк.
По его словам, в истории США почти не было такого, чтобы методы на одном политическом фронте аналогичным образом применялись на другом.
"С начала Холодной войны и по сей день, за очень небольшими исключениями, Вашингтон придерживался доктрины "сдерживания Москвы" и, конечно, едва ли пойдёт на признание статуса "российских Голан" – Тавриды", – резюмировал Буранок.
Отметим, ранее в Украине было озвучено мнение, что решение Трампа по Израилю станет первым шагом к легализации захвата Крыма.
Как сообщалось ранее ряд государств осудили решение США по Голанским высотам. В частности, с критикой выступили Россия, Сирия, Турция и Лига арабских государств.
В ООН заявили, что статус Голанских высот должен оставаться за Сирией, а решения властей Израиля об установлении на оккупированной ими территории своих законов и администрации лишены юридической силы.
Ещё на эту тему:
України не потрібно розділяти питання анексії Криму та конфлікту на Донбасі - Глава Дому Габсбургів
Український політв'язень Коломієць потрапив до лікарні
В Стамбулі запланований футбольний матч між командами з Туреччини і окупованого Криму
Мілітаризація окупованого Росією Кримського півострова викликає тривожну увагу міжнародної спільноти
У вироку суду встановлено факт захоплення будівель центральних органів влади АР Крим
Саміт лідерів ЄС одностайно засудив незаконну анексію Криму
Російська сторона від згадки про патрулі ОБСЄ біля Керченської протоки "лізе на люстру"- Марчук
Україна звинуватила Червоний Хрест в недостатній активності у питанні забезпечення прав політв’язнів
Российский МИД решил создавать клубы "Друзей Крыма" по всему миру