Решение президента CША признать Голанские высоты владением Израиля не изменит позицию Вашингтона касательно незаконной аннексии Россией Крыма.

Такое мнение выразил эксперт по США Сергей Буранок в интервью "Комсомольской правде", передает OBOZREVATEL.

"Наивно утверждать, будто нынешний жест Белого дома создаёт прецедент для признания им российского статуса Крыма", – заверил историк.

По его словам, в истории США почти не было такого, чтобы методы на одном политическом фронте аналогичным образом применялись на другом.

"С начала Холодной войны и по сей день, за очень небольшими исключениями, Вашингтон придерживался доктрины "сдерживания Москвы" и, конечно, едва ли пойдёт на признание статуса "российских Голан" – Тавриды", – резюмировал Буранок.

Отметим, ранее в Украине было озвучено мнение, что решение Трампа по Израилю станет первым шагом к легализации захвата Крыма.

Как сообщалось ранее ряд государств осудили решение США по Голанским высотам. В частности, с критикой выступили Россия, Сирия, Турция и Лига арабских государств.

В ООН заявили, что статус Голанских высот должен оставаться за Сирией, а решения властей Израиля об установлении на оккупированной ими территории своих законов и администрации лишены юридической силы.