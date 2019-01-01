Король Йорданії скасував візит до Румунії
|09:01 26.03.2019
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|Румыния
Король Йорданії Абдалла II скасував візит до Румунії на знак протесту проти заяви прем'єр-міністра країни Віорики Денчиле про переїзд румунського посольства з Тель-Авіва до Єрусалима.
Про це повідомляє Укрінформ посилаючись на АР.
«Король Йорданії Абдалла II скасував візит до Румунії на знак протесту проти підтримки прем'єр-міністром країни визнання Єрусалима столицею Ізраїлю», - йдеться в повідомленні.
Рішення було прийнято «на знак солідарності з Єрусалимом». Як зазначає видання, король Абдалла II повинен був відвідати Румунію пізніше у понеділок.
Як повідомлялося, у неділю у Вашингтоні прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчиле заявила, що Румунія перенесе своє посольство в Ізраїлі до Єрусалима. Однак президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що прем'єр-міністр не консультувалася з ним з приводу такого рішення.
Раніше він закликав правлячу в країні коаліцію на чолі з Соціал-демократичною партією утриматися від прийняття таких рішень до підписання угоди про мир на Близькому Сході.
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