Компания «СКАТ-ТБ», которая обеспечивала транспортную безопасность как в зоне пассажирских перевозок, так и на других объектах Севморпорта, расторгла контракт из-за финансовых проблем заказчика.

Как объяснил заместитель генерального директора компании «СКАТ» Антон Чёрный, заказчик либо предоставлял оплату не в полном объёме, либо не платил вообще, сообщает ForPost.

По его словам, регулярные нарушения условий контракта руководство Севморпорта объясняло финансовыми проблемами и отсутствием средств на оплату услуг компании.

«Мы были вынуждены расторгнуть в одностороннем порядке договор с ГУП „СМП” по причине систематического невыполнения заказчиком своих обязательств, то есть систематической невыплате за оказанные услуги. В общей сложности задолженность на момент расторжения этого контракта, последнего действующего, нам составляла порядка 22 миллионов», — говорит заместитель генерального директора ООО «Подразделение транспортной безопасности „СКАТ”» Антон Чёрный.

Наличие финансовых трудностей на предприятии подтвердил начальник управления транспортно-экономической безопасности Сергей Бородич.

Он сообщил, что представители Севморпорта неоднократно обращались к руководству компании «СКАТ-ТБ» с просьбой сократить количество постов и снизить цену контракта. Однако там предпочли расторгнуть договор. Теперь сотрудники Севастопольского морского порта вынуждены обеспечивать транспортную безопасность своими силами.

По словам Антона Чёрного, это не вполне законно, поскольку у сотрудников Севморпорта нет специальной подготовки и аттестации.

«Они не имеют права применять спецсредства, и, более того, они не имеют права осуществлять осмотр, досмотр лиц, входящих в зону транспортной безопасности», — утверждает Антон Чёрный.

Он также сообщил, что компания «СКАТ-ТБ» подала исковое заявление в суд с целью истребовать сумму задолженности по одному из контрактов.