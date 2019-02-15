О британской делегации, приглашенных оккупантами - политики-популисты и управляющий компании «Тикка кебаб»

08:21 26.03.2019 0 комментариев Крым

В феврале российские СМИ сообщили, что в апреле 2019 года британская делегация планирует посетить оккупированный Крым.

Один из организаторов мероприятия Андрей Назаров сообщил, что в Ялтинском международном экономическом форуме примут участие британские политики, эксперты и предприниматели. По его словам, делегацию в составе около 15 человек возглавит депутат Европейского парламента Билл Этридж. Полный состав делегации не называется.

Как выяснила Русская служба Би-би-си, среди приглашенных  политики-популисты и управляющий компании «Тикка кебаб», сообщает Аvdet

Кто эти люди?

Билл Этридж – бывший член право-популистской британской партии UKIP (Партия независимости Соединенного Королевства). UKIP обратила на себя внимание успехом на последних выборах в Европарламент, выиграв 24 места. Одно из них занял Этридж. UKIP выступает за ограничение иммиграции и поддерживает выход страны из ЕС, а также введение моратория на переезд на постоянное место жительства в Великобританию иностранцев.

Во внутренней британской политике UKIP была не слишком влиятельна, а после референдума о выходе из ЕС (что заявлялось одной из главных ее политических целей) и вовсе оказалась на грани политической смерти.

В 2017 году Этридж уже посещал Крым. В октябре 2018 Этридж заявил, что покидает UKIP. После выхода он занял пост заместителя председателя Либертарианской партии. На всеобщих выборах 2017 года представители партии набрали в своих округах 0,2 — 0,4 процента голосов избирателей.

Пол Бортвуд – еще один британский политик, который, как сообщили «Известия», собирается посетить Крым. В публикации он был назван британским экспертом по международным делам.

Выяснилось, Бортвуд работает начальником секретариата Этриджа. Он также раньше состоял в UKIP. А затем вслед за Этриджем перешел к либертарианцам. Глава Либертарианской партии Эндрю Уизерз сообщил, что узнал о готовящейся поездке своих однопартийцев в Крым из запроса Би-би-си. «Нам ничего не известно об обстоятельствах визита, и нас о нем не информировали», – сообщил он.

В партии добавили, что сейчас расследуют обстоятельства предыдущего визита Этриджа в Крым, несмотря на то, что он состоялся еще до того, как политик вступил в Либертарианскую партию.

«Мы относимся к этому предельно серьезно. Сейчас национальный координационный комитет [партии] готовит сообщение, предполагающее исключение указанных членов партии», – говорится в ответе, направленном в адрес Би-би-си.

Этридж и Бортвуд не ответили на запрос Би-би-си о комментарии.

Джим Бхутто – управляющий компании «Тикка кебаб». Компания специализируется на кейтеринге, то есть готовит блюда индийской национальной кухни и кебабы для обслуживания выездных мероприятий, питания людей на свадьбах и праздниках. В переписке с Би-би-си Бхутто подтвердил, что хотел бы поехать в Крым. Но отметил, что окончательное решение об этом он примет только в марте. На другие вопросы предприниматель отвечать не стал.

Заместитель председателя Либертарианской партии Великобритании и депутат Европарламента Билл Этридж был вынужден уйти из партии после того, как стало известно о его намерении возглавить делегацию британских политиков и предпринимателей в Крым.

Председатель партии Эндрю Уизерз заявил, что действия Этриджа.

«Мы направили господину Этриджу на подпись компромиссное соглашение, предполагающее его уход из партии 29 марта 2019 года. Он отказался подписать соглашение, но впоследствии отправил письмо, в котором подтвердил, что уйдет из партии 29 марта», — подтвердил Би-би-си Уизерз. По словам председателя Либертарианской партии, начальник секретариата Этриджа Пол Бортвуд, тоже планировавший поехать в Крым, также исключен из партии.



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