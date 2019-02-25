Українського політв'язня відправили до російської лікарні
|08:01 26.03.2019
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|Крым
Українського політичного в'язня, учасника Евромайдана Андрія Коломійця 25 березня відправили в медичний заклад на обстеження.
Про це повідомила його дружина Галина Коломієць, передає Укрінформ посилаючись на Крим.Реалії.
Жінка розповіла, що Андрія мучать болі в животі, знову загострився псоріаз. Вона зазначила, що його спина і шия вкриті червоними плямами.
Раніше виконуючий обов'язки генерального консула України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський розповів, що Коломійця утримують в колонії російського Краснодара, де "найбільш жорсткі умови утримання" порівняно з іншими колоніями, де перебувають українці.
У травні 2018 року Галина Коломієць повідомляла, що у Андрія погіршився стан здоров'я. Він страждає на хронічні захворювання: псоріаз, сильні головні болі та підвищений тиск. Дружина неодноразово повідомляла, що йому не надають належної медичної допомоги. За словами дружини, стан здоров'я політв'язня погіршується.
Нагадаємо: у червні 2016 року українського активіста Евромайдана Андрія Коломійця засудили в Криму до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.
Його затримали в російській Кабардино-Балкарії в травні 2015 року за підозрою в зберіганні наркотиків, привезли до Криму та звинуватили у замаху на вбивство двох кримських співробітників спецпідрозділу "Беркут". За словами адвоката Коломійця, з доказів обвинувачення є тільки дві чорно-білі фотографії нібито обгорілої форми силовиків.
У квітні 2017 року Андрій Коломієць подав скаргу в Європейський суд з прав людини. До слова, російська правозахисна організація "Меморіал" вважає його політв'язнем і вимагає негайного звільнення.
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