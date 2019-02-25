Мілітаризація окупованого Росією Кримського півострова викликає тривожну увагу міжнародної спільноти
|21:01 25.03.2019
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|Крым
Мілітаризація окупованого Росією Кримського півострова викликає тривожну увагу міжнародної спільноти.
Про це заявив міністр закордонних та європейських справ Люксембургу Жан Ассельборн на спільній прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Незаконна анексія Криму залишається загрозою для системи міжнародної безпеки, а мілітаризація півострова привертає тривожну увагу міжнародної спільноти», - сказав Ассельборн.
Він зазначив, що Люксембург як член Європейського Союзу, як і увесь ЄС, підтримує територіальну цілісність України.
«Ми рішуче виступаємо за те, щоб російська анексія Криму ніколи не була визнана... Ми виступаємо за звільнення всіх заручників і їхнє повернення в Україну. Ми також виступаємо за те, щоб представники моніторингової місії з прав людини мали доступ до всієї території України, включно з Кримом», - наголосив Ассельборн.
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