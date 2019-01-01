МИД Турции: Решение Трампа не легализует оккупацию Израилем Голанских высот

20:41 25.03.2019 0 комментариев Турция

 Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что решение президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами лишний раз показывает, что Вашингтон вообще не считается с международным правом.

Об этом Чавушоглу написал сегодня, 25 марта, на своей странице в сети микроблогов Twitter, сообщает  ИА REGNUM.

Как ранее сообщалось, Трамп сегодня подписал декларацию о признании Голанских высот частью Израиля.

Напомним, что Голанские высоты — это территория Сирии на границе с Израилем. В ходе Шестидневной войны летом 1967 года израильская армия оккупировала Голанские высоты. В 1981 году Израиль аннексировал эту территорию.

Аннексия не была признана ни ООН, ни большинством государств в мире.

«США еще раз показали, что они не считаются с международным правом. Однако это решение ни в коем случае не легализует оккупацию Израилем», — пишет глава МИД Турции.

Он подчеркнул, что действия США лишь усугубят напряженность на Ближнем Востоке, препятствуя мирному урегулированию.

 

 



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