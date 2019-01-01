Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросам карабахского урегулирования состоится 29 марта в Вене.

«Встреча состоится 29 марта в Вене. Встреча пройдет при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — сообщил агентству «Интерфакс» дипломатический источник в австрийской столице.

14 марта глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что Баку и Ереван согласовывают сроки проведения встречи президента Азербайджана Алиева и премьер-министра Армении Пашиняна по карабахскому урегулированию, передает SalamNews.

По его словам, также готовится встреча глав МИД двух стран. «Это тоже идет вместе с встречей на высшем уровне»,- заявил Мамедъяров.



