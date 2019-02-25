Госдеп США призвал Россию немедленно вернуть Павла Гриба в Украину

20:01 25.03.2019 0 комментариев Украина

Официальные власти США в лице заместителя спикера Государственного департамента Роберта Палладино осудили приговор российской власти  политзаключенному Павлу Грибу и призвали агрессора немедленно освободить украинского гражданина.

Об этом заявляет Роберт Палладино в микроблоге в Twitter, сообщает Флот- 2017.

«Мы осуждаем действия России и 6-летний приговор украинцу Павлу Грибу. Мы обеспокоены его здоровьем. Россия должна немедленно вернуть его в Украину и освободить его от осуждения. #FreeHryb», - написал официальный представитель Госдепа США.

Ранее мы сообщали, что Павел Гриб исчез в конце августа 2017 года. По версии родственников, он поехал в Беларусь на встречу со знакомой и пропал без вести. Беларусь официально подтвердила въезд Гриба 24 августа в страну.

Позже выяснилось, что 25 августа Павел Гриб был задержан российской спецслужбой и обвиняется РФ в «склонении к терроризму».

Политзаключенный Павел Гриб заявлял, что сотрудники ФСБ РФ, похитившие его в Беларуси, избивали, пытали его, снимая издевательства на видео, поэтому его показания в российском «суде», которые он давал в 2017 году, не соответствуют действительности, так как на него оказывали давление при даче показаний.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (Россия) признал виновным «в призывах к терроризму и склонение к теракту» украинского политзаключенного Павла Гриба и приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

После оглашения приговора Павел объявил голодовку.



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