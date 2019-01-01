Стоимость доставки грузов по ж/д в порты Бердянск и Мариуполь будет снижена на 20%

19:41 25.03.2019 0 комментариев Украина

Достигнута предварительная договоренность о скидке в размере 20% на доставку грузов по железной дороге в порты Бердянск и Мариуполь.  

Об этом в комментарии ЦТС сообщил начальник администрации Бердянского морского порта Александр Барчан.

"На совещании, которое проходило в Министерстве инфраструктуры Украины, была достигнута предварительная договоренность о 20% скидке на перевозку грузов по железной дороге в направлении Азова - в порты Бердянска и Мариуполя. Железная дорога выразила готовность предоставить такую скидку. Скидка будет распространятся на металлопродукцию", - уточнил Александр Барчан.

По его словам, эта скидка даст возможность увеличить грузооборот порта Бердянск на 550-600 тыс. т в год.

Ранее сообщалось, что в середине марта МИУ, АО УЗ и представители морских портов Мариуполь, Бердянск и Херсон разработали алгоритм предоставления дополнительной скидки на формирование тарифов на отдельные виды грузов, следующих в указанные порты. Тогда в Мининфраструктуры подчеркнули, что из-за агрессивных действий со стороны РФ, грузопоток в портах Мариуполь и Бердянск значительно снизился, поскольку из-за долговременных задержек судов возник дефицит флота и, как следствие, выросла стоимость фрахта судов.

В конце прошлой недели стало известно, что стоимость доставки грузов в порт Херсон по железной дороге уже снижена. Этого удалось достичь благодаря приведению тарифов на перевозки грузов по ж/д в порт Херсон в соответствие с правилами перевозок. Стоимость доставки снизилась примерно на 2200 грн за полувагон металлопроката и на 1300 грн за зерновоз со шротом.



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