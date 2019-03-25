Джерела в силах безпеки Туреччини спростували заяву прем'єр-міністра Греції Алексіса Ціпраса про те, що турецькі військові літаки переслідували його вертоліт.

Про це пише турецьке державне агентство Anadolu, передає Європейська Правда.

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив, що кілька винищувачів ВПС Туреччини переслідували його вертоліт, коли він летів на віддалений грецький острів в Егейському морі, щоб відсвяткувати День незалежності.

"Джерела в силах безпеки Туреччини в Анкарі заявили, що вертоліт грецького прем'єра ніхто не переслідував, і турецькі винищувачі виконували планове завдання", - йдеться у повідомленні.

Напруженість між Грецією з Туреччиною посилилася після того, як провідні турецькі політики знову поставили під сумнів суверенітет Греції в Егейському регіоні.

Анкара і Афіни провели 2018 рік у суперечках та взаємних звинуваченнях через морські інциденти.