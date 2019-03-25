В Анкарі заявили, що турецькі винищувачі не переслідували вертоліт прем'єра Греції
|19:21 25.03.2019
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|Турция
Джерела в силах безпеки Туреччини спростували заяву прем'єр-міністра Греції Алексіса Ціпраса про те, що турецькі військові літаки переслідували його вертоліт.
Про це пише турецьке державне агентство Anadolu, передає Європейська Правда.
Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив, що кілька винищувачів ВПС Туреччини переслідували його вертоліт, коли він летів на віддалений грецький острів в Егейському морі, щоб відсвяткувати День незалежності.
"Джерела в силах безпеки Туреччини в Анкарі заявили, що вертоліт грецького прем'єра ніхто не переслідував, і турецькі винищувачі виконували планове завдання", - йдеться у повідомленні.
Напруженість між Грецією з Туреччиною посилилася після того, як провідні турецькі політики знову поставили під сумнів суверенітет Греції в Егейському регіоні.
Анкара і Афіни провели 2018 рік у суперечках та взаємних звинуваченнях через морські інциденти.
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