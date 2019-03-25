Посольство США закликало РФ негайно відпустити українських моряків і повернути кораблі
|19:01 25.03.2019
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|Крым
Посольство США в Україні закликало Росію відпустити захоплених Росією чотири місяці тому українських моряків і повернути кораблі.
Про це йдеться у заяві на сторінці посольства у Facebook, передає Європейська Правда.
"Рівно 4 місяці тому українські моряки захищали суверенітет України і право на свободу судноплавства. Свобода, суверенітет і гідність - основні принципи, які надихали Революцію гідності, і вони так само важливі на морі, як і на суші" - йдеться у повідомленні.
У посольстві вкотре засудили захоплення моряків та інших українців.
"Ми закликаємо Росію негайно повернути Україні затриманих членів екіпажу і судна, а також поважати суверенітет і територіальну цілісність України" - наголосили у диппредставництві.
Нагадаємо, спеціальний представник Держдепартаменту з питань України Курт Волкер заявив, що Росія цинічно утримує українських моряків, захоплених 25 листопада у Чорному морі, як заручників, бо не хоче вирішувати питання їхнього звільнення під час президентських виборів в Україні.
Як відомо, 25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму таранили, обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку.
Після атаки прикордонників РФ на українські військові катери і взяття в полон українських моряків російські "суди" в Криму заарештували 24 українських військових. Троє з них під час атаки росіян отримали поранення.
Українським військовослужбовцям висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
Під час допитів усі українські військові заявили слідчим ФСБ під протокол, що є військовополоненими.
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