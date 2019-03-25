Прем'єр Греції заявив, що турецькі літаки переслідували його гелікоптер
|18:41 25.03.2019
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|Греция
Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив, що літаки ВПС Туреччини слідували за його гелікоптером, коли він прямував на грецький острів Агатонісі, щоб відзначити День незалежності.
Про це він заявив у понеділок, 25 березня, під час виступу на острові Агатонісі в декількох кілометрах від середземноморського узбережжя Туреччини, передає espreso, посилаючись на Reuters.
"Вони змусили вертоліт, в якому я перебував, маневрувати на низьких висотах, поки грецькі літаки не перехопили порушників нашого національного повітряного простору", - сказав Ципрас.
За словами грецького прем'єра, "дурні дії" Туреччини "не мають сенсу". Він також зазначив, що Анкара "витрачає паливо даремно".
Джерело у військових колах Греції повідомило агентству Reuters, що грецькі винищувачі F-16 перехопили турецькі літаки в чотирьох милях від вертольота Ципраса.
25 березня Греція відзначає 198-ту річницю повстання проти 400-річного ярма Османської імперії. В ході революції 1821-1829 років Греція здобула незалежність.
У відносинах між Туреччиною і Грецією існує низка невирішених питань - від територіальних питань в морі до етнічно розділеного Кіпру.
Відносини між Туреччиною і Грецією ще більш загострилися після того, як Греція заблокувала екстрадицію восьми турецьких солдатів, звинувачених Анкарою в причетності до невдалого військового перевороту 2016 року.
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