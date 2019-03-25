Політв'язень Кремля Павло Гриб написав офіційну заяву про голодування, тепер його огляне лікар і переведуть в окрему камеру
|17:41 25.03.2019
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|Украина
Політв'язень Кремля Павло Гриб написав офіційну заяву про голодування, тепер його огляне лікар і переведуть в окрему камеру.
Про це повідомляє російське видання Інтерфакс, передає espreso.
Члени громадської спостережної комісії попередили його, що у зв'язку з голодуванням він не зможе приймати прописані препарати від гастриту, і це негативно відіб'ється на його здоров'ї.
Раніше у РФ запевняли, що Гриб не оголошував голодування.
ФСБ Росії звинуватила українцяПавла в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.
Вже у Росії у Павла виявили симптоми хвороби Альцгеймера та цирозу печінки. У нього також погано згортається кров. Такі хвороби можуть спричинити кровотечі шлунку, що небезпечно для життя.
Український омбудсмен Людмила Денісова зазначала, що 20-річний Павло Гриб потребує негайної операції на серці.
На судових засіданнях Грибу часто викликають "швидку", а РФ блокує Павлу рахунки і він не може купити ліки.
22 березня у Росії українського політв’язня Павла Гриба засудили до шести років колонії.
Український політв'язень Павло Гриб після оголошення вироку, яким його засудили до 6 років позбавлення волі, оголосив голодування.
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