Політв'язень Кремля Павло Гриб написав офіційну заяву про голодування, тепер його огляне лікар і переведуть в окрему камеру.

Про це повідомляє російське видання Інтерфакс, передає espreso.

Члени громадської спостережної комісії попередили його, що у зв'язку з голодуванням він не зможе приймати прописані препарати від гастриту, і це негативно відіб'ється на його здоров'ї.

Раніше у РФ запевняли, що Гриб не оголошував голодування.

ФСБ Росії звинуватила українцяПавла в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.

Вже у Росії у Павла виявили симптоми хвороби Альцгеймера та цирозу печінки. У нього також погано згортається кров. Такі хвороби можуть спричинити кровотечі шлунку, що небезпечно для життя.

Український омбудсмен Людмила Денісова зазначала, що 20-річний Павло Гриб потребує негайної операції на серці.

На судових засіданнях Грибу часто викликають "швидку", а РФ блокує Павлу рахунки і він не може купити ліки.

22 березня у Росії українського політв’язня Павла Гриба засудили до шести років колонії.

Український політв'язень Павло Гриб після оголошення вироку, яким його засудили до 6 років позбавлення волі, оголосив голодування.