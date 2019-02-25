«Ескадрони» Ту-22М3 з окупованого Криму зможуть завдавати ракетні удари по всьому Середземномор’ї
|18:01 25.03.2019
|0 комментариев
|Крым
Військово-повітряні сили Росії перекинули в незаконно окупований український Крим «ескадрони» Ту-22М3. Таким чином ці бомбардувальники опинилися в зручній зоні для завдання удару по країнах НАТО й авіаносцях США в Середземному морі.
Про це пише National Interest, нагадуючи російські виправдання розміщення в окупованому Криму бомбардувальників, цитує УНІАН.
Зокрема, сенатор Віктор Бондарєв сказав 18 березня, що це нібито російська «відповідь» на розгортання систем ПРО в Румунії у 2015 році.
Ці твердження повторюють стару теорію змови, яка вже багато років псує відносини Москви із Заходом. За словами Бондарєва, російські бомбардувальники й балістичні ракети «Іскандер» розгорнуті в Криму нібито для того, щоб не дозволити Україні, США і Нато потопити Чорноморський флот РФ.
Зараз ВПС Росії поводять модернізацію 30 з 67 своїх Ту-22М3 до нового стандарту М3М, оснастивши їх новими двигунами й озброєнням.
«Нова покращена версія Ту-22 представляє розширення можливостей фактично в кожному вимірі окрім стелс», - сказав аналітик Національного інституту державної політики США Марк Шнайдер, додавши, що оновлена модифікація заступить на службу у 2021 році.
Однак, видання зауважує, що Ту-22М3 тим часом з окупованого Криму зможуть завдавати ракетні удари по всьому Середземномор’ї. І вони з’явилися на окупованому півострові якраз на тлі загострення в Чорноморській і Азовській акваторії.
Видання нагадує, як Росія блокує українські азовські порти, а також продовжує тримати в полоні українських моряків, схоплених в листопаді у 2018 році.
Ещё на эту тему:
Посольство США закликало РФ негайно відпустити українських моряків і повернути кораблі
Міноборони РФ відпрацьовує переміщення ядерних боєприпасів на територію тимчасово окупованого Криму
В оккупированном Крыму начались учения подразделений ВДВ
Суд встановив механізм і хронологію анексії Криму Росією
Про береговую оборону в оккупированном Крыму, или куда они все собрались высаживаться?
У вироку суду встановлено факт захоплення місцевих засобів телерадіомовлення і комунікації АР Крим
Факт захоплення військових частин ВМС України та ДПС України в Криму встановлений у вироку суду
У вироку суду встановлено факт захоплення аеропортів і транспортних підприємств в Криму
Большой десантный корабль оккупантов идет в сирийский порт Тартус "сильно нагруженным"
Фрегат ЧФ РФ "отразил авиационную атаку" на пункт базирования российских кораблей в Средиземном море