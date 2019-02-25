Військово-повітряні сили Росії перекинули в незаконно окупований український Крим «ескадрони» Ту-22М3. Таким чином ці бомбардувальники опинилися в зручній зоні для завдання удару по країнах НАТО й авіаносцях США в Середземному морі.

Про це пише National Interest, нагадуючи російські виправдання розміщення в окупованому Криму бомбардувальників, цитує УНІАН.

Зокрема, сенатор Віктор Бондарєв сказав 18 березня, що це нібито російська «відповідь» на розгортання систем ПРО в Румунії у 2015 році.

Ці твердження повторюють стару теорію змови, яка вже багато років псує відносини Москви із Заходом. За словами Бондарєва, російські бомбардувальники й балістичні ракети «Іскандер» розгорнуті в Криму нібито для того, щоб не дозволити Україні, США і Нато потопити Чорноморський флот РФ.

Зараз ВПС Росії поводять модернізацію 30 з 67 своїх Ту-22М3 до нового стандарту М3М, оснастивши їх новими двигунами й озброєнням.

«Нова покращена версія Ту-22 представляє розширення можливостей фактично в кожному вимірі окрім стелс», - сказав аналітик Національного інституту державної політики США Марк Шнайдер, додавши, що оновлена модифікація заступить на службу у 2021 році.

Однак, видання зауважує, що Ту-22М3 тим часом з окупованого Криму зможуть завдавати ракетні удари по всьому Середземномор’ї. І вони з’явилися на окупованому півострові якраз на тлі загострення в Чорноморській і Азовській акваторії.

Видання нагадує, як Росія блокує українські азовські порти, а також продовжує тримати в полоні українських моряків, схоплених в листопаді у 2018 році.



