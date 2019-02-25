У Кремлі заявили, що згодні на обмін утримуваними особами з Україною, але є «нюанси»

18:21 25.03.2019 0 комментариев Украина

У Кремлі заявили, що згодні на обмін утримуваними особами з Україною, але є «нюанси в підходах» в розумінні того, що означає «всіх на всіх».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи бажання України вчергове порушити на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську питання про обмін ув'язненими.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи готова Росія провести обмін, Пєсков зазначив: «Хочу сказати слова російського президента про те, що російська сторона давно є прихильницею цього процесу, і в даному разі все впирається в абсолютно різний підхід сторін до розуміння того, що означає «всіх на всіх». На жаль, тут існують нюанси у підходах».

На запитання УНІАН, в чому полягають ці «нюанси», він відповів так: «Цього я б не став робити». 

Як  повідомлялося раніше, 13 березня перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ з урегулюванню ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що українська сторона готова передати Росії 25 росіян і помилувати 72 сепаратистів в обмін на утримуваних на Донбасі 19 цивільних і військовослужбовців.

20 березня за підсумками наради з представником України в ТКГ Євгеном Марчуком Геращенко повідомила, що підготовлено звернення на представників ОБСЄ і РФ в ТКГ і гуманітарній підгрупі з вимогою поставити першим питанням 27 березня визначення дати негайної передачі РФ 25 росіян, засуджених в Україні, в обмін на 25 політв'язнів Кремля.

27 березня відбудеться чергове засідання робочих підгруп і ТКГ у Мінську.

 



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