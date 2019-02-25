Міноборони РФ відпрацьовує переміщення ядерних боєприпасів на територію тимчасово окупованого Криму

17:21 25.03.2019 0 комментариев Крым

Росія планує перемістити ядерні боєприпаси на територію тимчасово окупованого Криму та здійснює їх підготовку до бойового застосування.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в ефірі “Донбас. Реалії”, передає УНІАН.

За його словами, воєнна розвідка України фіксує підготовку до переміщення ядерних боєприпасів на територію окупованого Криму.

Як зазначив Скібіцький, розвідка цього року вже фіксували проведення навчань у підрозділах, які залучаються до транспортування ядерних боєприпасів з території РФ на територію окупованого Криму.

Він зауважив, що ці питання входять до завдань 12-го Головного управління Міноборони РФ, яке спільно з іншими підрозділами кримського окупаційного угруповання відпрацьовує переміщення ядерних боєприпасів на півострів та здійснює їх підготовку до бойового застосування.

Також Скібіцький проінформував про формування Росією на території Південного військового округу ще однієї ракетної бригади, яка матиме на озброєнні ракетні комплекси “Іскандер” та нові крилаті ракети збільшеного радіуса дії, які можуть бути оснащені ядерною бойовою частиною.

 



Ещё на эту тему:

19:01 25.03.2019
Посольство США закликало РФ негайно відпустити українських моряків і повернути кораблі
18:01 25.03.2019
«Ескадрони» Ту-22М3 з окупованого Криму зможуть завдавати ракетні удари по всьому Середземномор’ї
13:01 25.03.2019
В оккупированном Крыму начались учения подразделений ВДВ
11:11 25.03.2019
Суд встановив механізм і хронологію анексії Криму Росією
11:01 25.03.2019
Про береговую оборону в оккупированном Крыму, или куда они все собрались высаживаться?
10:41 25.03.2019
У вироку суду встановлено факт захоплення місцевих засобів телерадіомовлення і комунікації АР Крим
10:21 25.03.2019
Факт захоплення військових частин ВМС України та ДПС України в Криму встановлений у вироку суду
09:21 25.03.2019
У вироку суду встановлено факт захоплення аеропортів і транспортних підприємств в Криму
08:01 25.03.2019
Большой десантный корабль оккупантов идет в сирийский порт Тартус "сильно нагруженным"
19:01 22.03.2019
На відновлення полоненого моряка Сороки після операції знадобиться близько року
10:41 22.03.2019
Фрегат ЧФ РФ "отразил авиационную атаку" на пункт базирования российских кораблей в Средиземном море
10:01 22.03.2019
Оккупанты проводят батарейные артиллерийские дуэли на полигонах в аннексированном Крыму
Новости
Азербайджан Азербайджан
20:21 25.03.2019
Пашинян и Алиев проведут переговоры по карабахскому урегулированию в Вене
18:01 22.03.2019
Приватбанк ввел прямые переводы в Азербайджан
18:21 19.03.2019
Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть
14:21 18.03.2019
В Баку проходит заседание Совместного мониторингового комитета ОПЕК+
Все новости страны
Армения Армения
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
14:01 22.03.2019
Впервые в истории Болгарии объявлен тендер на поставку нероссийского газа
10:21 22.03.2019
В Болгарии у жилого дома взорвалась бомба
19:01 19.03.2019
В Болгарии назначили дату выборов в Европарламент
16:41 19.03.2019
До України прибув новий посол Болгарії
Все новости страны
Греция Греция
18:41 25.03.2019
Прем'єр Греції заявив, що турецькі літаки переслідували його гелікоптер
14:41 22.03.2019
МЗС Греції засудило напад на консульство РФ в Афінах
11:41 22.03.2019
Біля російського консульства в Афінах прогримів вибух
12:21 20.03.2019
Угоду з Грецією врятувало НАТО, а не ЄС - міністр Північної Македонії
Все новости страны
Грузия Грузия
12:41 25.03.2019
Сподіваємось скоро привітати вас в НАТО - Столтенберг про Грузію
11:21 22.03.2019
Ми не можемо спілкуватися російською – це не мова, яка нас об’єднує – президент Грузії
18:01 20.03.2019
Рішення ЄСПЛ на користь потерпілих у справі про т.зв депортованих було безпрецедентним крахом для Росії - Грузія
11:21 18.03.2019
Начались военные учения «НАТО-Грузия 2019»
Все новости страны
Молдова Молдова
16:01 25.03.2019
В Молдове ввели цветовые коды для обозначения уровня террористической угрозы
18:41 22.03.2019
Президент Молдовы шантажирует Парламент республики
09:21 22.03.2019
Перше засідання нового молдовського парламенту: протести, бійка, призначення
20:41 21.03.2019
Сепаратистам заказан вход в аэропорт Кишинева. «Министра внутренних дел» Южной Осетии вернули домой
Все новости страны
Россия Россия
14:21 25.03.2019
Російська компанія підтвердила відмову від українських ракет
18:21 22.03.2019
Минфин США заподозрил два российских порта в нарушении санкционного режима
16:41 22.03.2019
"Калашников" увеличил выручку на 280%
15:41 22.03.2019
Пентагон: Путин не откажется от тех методов, которые он применял в Азовском море
Все новости страны
Румыния Румыния
15:21 25.03.2019
В Румунії визначились із заміною автомата Калашникова
08:41 25.03.2019
Бухарест планує перенести румунське посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима
17:41 18.03.2019
У Румунії стався сильний землетрус
15:01 15.03.2019
В Румынии решили отложить закупку 12 самолетов Boeing 737 MAX8
Все новости страны
Турция Турция
20:41 25.03.2019
МИД Турции: Решение Трампа не легализует оккупацию Израилем Голанских высот
19:21 25.03.2019
В Анкарі заявили, що турецькі винищувачі не переслідували вертоліт прем'єра Греції
09:41 25.03.2019
Туреччина не відмовиться від планів купити російські системи ППО С-400
12:21 22.03.2019
Ердоган розкритикував заяву Трампа щодо Голанських висот
Все новости страны
Украина Украина
21:01 25.03.2019
Мілітаризація окупованого Росією Кримського півострова викликає тривожну увагу міжнародної спільноти
20:01 25.03.2019
Госдеп США призвал Россию немедленно вернуть Павла Гриба в Украину
19:41 25.03.2019
Стоимость доставки грузов по ж/д в порты Бердянск и Мариуполь будет снижена на 20%
19:01 25.03.2019
Посольство США закликало РФ негайно відпустити українських моряків і повернути кораблі
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс