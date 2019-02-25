Росія планує перемістити ядерні боєприпаси на територію тимчасово окупованого Криму та здійснює їх підготовку до бойового застосування.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в ефірі “Донбас. Реалії”, передає УНІАН.

За його словами, воєнна розвідка України фіксує підготовку до переміщення ядерних боєприпасів на територію окупованого Криму.

Як зазначив Скібіцький, розвідка цього року вже фіксували проведення навчань у підрозділах, які залучаються до транспортування ядерних боєприпасів з території РФ на територію окупованого Криму.

Він зауважив, що ці питання входять до завдань 12-го Головного управління Міноборони РФ, яке спільно з іншими підрозділами кримського окупаційного угруповання відпрацьовує переміщення ядерних боєприпасів на півострів та здійснює їх підготовку до бойового застосування.

Також Скібіцький проінформував про формування Росією на території Південного військового округу ще однієї ракетної бригади, яка матиме на озброєнні ракетні комплекси “Іскандер” та нові крилаті ракети збільшеного радіуса дії, які можуть бути оснащені ядерною бойовою частиною.