Оккупантами пройден еще один этап подготовки к продаже "Массандры"

17:01 25.03.2019 0 комментариев Крым

Винодельческое предприятие "Массандра" передана из федеральной собственности Рф в собственность оккупированного Крыма.

Об этом в понедельник, 25 марта, на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба "министерства" сельского хозяйства оккупированного Крыма, передает ТАСС.

"Сегодня подписан акт приема-передачи из федеральной собственности в государственную собственность Республики Крым федерального государственного унитарного предприятия "Производственно-аграрное объединение "Массандра" управления делами президента Российской Федерации как имущественного комплекса", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось: Оккупационные "власти" Крыма планируют продать винодельческое предприятие «Массандра» в первом квартале 2020 года. Об этом 5 марта сообщил Сергей Аксенов.

Справка:

"Массандра" - крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство. Кроме головного завода, включает восемь филиалов.

Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака.

Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.



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