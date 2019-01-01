Оккупантами пройден еще один этап подготовки к продаже "Массандры"
|17:01 25.03.2019
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|Крым
Винодельческое предприятие "Массандра" передана из федеральной собственности Рф в собственность оккупированного Крыма.
Об этом в понедельник, 25 марта, на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба "министерства" сельского хозяйства оккупированного Крыма, передает ТАСС.
"Сегодня подписан акт приема-передачи из федеральной собственности в государственную собственность Республики Крым федерального государственного унитарного предприятия "Производственно-аграрное объединение "Массандра" управления делами президента Российской Федерации как имущественного комплекса", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось: Оккупационные "власти" Крыма планируют продать винодельческое предприятие «Массандра» в первом квартале 2020 года. Об этом 5 марта сообщил Сергей Аксенов.
Справка:
"Массандра" - крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство. Кроме головного завода, включает восемь филиалов.
Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака.
Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.
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