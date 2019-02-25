Як живе кримчанка, якій Медвєдєв не дав грошей / Відео
|16:41 25.03.2019
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|Крым
“Грошей немає, але ви тримайтеся”, - ці слова три роки тому пролунали під час візиту російського прем'єра Дмитра Мєдвєдєва в анексований Крим. Пенсіонерка, яка просила підвищити пенсію, подарувала інтернету новий мем.
Після цього з'явилися тисячі саркастичних версій на ті слова керівника російського уряду.
Ганна Буянова досі живе в анексованому Криму. І як багато інших мешканців півострова, що підтримали російську владу, сподівається на обіцяне покращення.
Кореспонденти BBC зустрілися з жінкою, щоб поговорити про її життя.
Відео BBC News Україна
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