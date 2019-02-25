Як живе кримчанка, якій Медвєдєв не дав грошей / Відео

16:41 25.03.2019 0 комментариев Крым

“Грошей немає, але ви тримайтеся”, - ці слова три роки тому пролунали під час візиту російського прем'єра Дмитра Мєдвєдєва в анексований Крим. Пенсіонерка, яка просила підвищити пенсію, подарувала інтернету новий мем.

Після цього з'явилися тисячі саркастичних версій на ті слова керівника російського уряду.

Ганна Буянова досі живе в анексованому Криму. І як багато інших мешканців півострова, що підтримали російську владу, сподівається на обіцяне покращення.

Кореспонденти BBC зустрілися з жінкою, щоб поговорити про її життя.

Відео BBC News Україна



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