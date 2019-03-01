На світовому ринку аеронавігаційних послуг працюють такі великі гравці - Jeppesen (підрозділ корпорації Boeing) і Lido (входить до Lufthansa group). У Росії діють системи обох компаній, частина авіаперевізників користується однією, частина - іншою.

Судячи з інформації, яку ВВС надали діючі пілоти цивільної авіації, російські компанії, які літають до Криму, користуються системою Lido, а не Jeppesen.

Річ у тім, що система Jeppesen не дозволяє користувачеві скласти план польоту в РПІ Сімферополь. Про це ВВС розповіли двоє користувачів цієї системи.

У Lufthansa Systems, яка розробила і підтримує систему Lido, ВВС пояснили, що під час її розробки вони чітко дотримувались положень додатку 15 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Цей додаток регулює питання служб аеронавігаційної інформації. У ньому дійсно жодним чином не відрегульована ситуація, подібна до тієї, що склалася в Криму і над Чорним морем.

Крім того, в Lufthansa Systems пояснили, що пілоти можуть подавати польотні плани до будь-якої аеронавігаційної служби. За словами представника компанії, користувач може змінювати перелік аеронавігаційних центрів, аеропортів та інших учасників повітряного руху, додаючи до нього свої власні за тим принципом, за яким змінюється телефонна книга в смартфоні.

ВВС надіслала запити до ІКАО, Eurocontrol і чекає на відповідь.

У ФДУП "Державна корпорація з організації повітряного руху в Російській Федерації" відмовилися від коментарів.