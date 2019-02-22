Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы теперь будет использовать цветовые коды для того, чтобы сообщать гражданам об уровне террористической угрозы в стране.

Директор СИБ Василий Ботнарь 25 марта подписал указ об объявлении в Молдове самого низкого уровня террористической угрозы — синего кода, который будет действовать неопреденный период, пишет newsmaker.md.

Национальная система предупреждения о террористической угрозе включает в себя четыре цветовых кода: синий код —безопасный уровень, средний уровень угрозы — желтый, высокий уровень угрозы — оранжевый и критический уровень опасности — красный. Для каждого кода предполагаются свои меры для обеспечения безопасности граждан.

При нынешнем синем коде правоохранительные органы и спецслужбы должны «собирать и проверять инфоррмацию о возможной террористической угрозе, проводить профилактические мероприятия и информировать общественность о мерах, принимаех государством в борьбе с терроризмом и правилах поведения в кризисных ситуациях», как сообщается на сайте СИБ.

Людям во время действия синего кода рекомендуется быть внимательными в общественных местах и транспорте, отмечать и сообщать о подозрительном поведении, оставленных сумках, рюкзаках и коробках из которых торчат повода. При обнаружении таких предметов гражданам рекомендуется не приближаться к ним, не прикасаться, не распаковывать или двигать их и немедленно сообщить в правоохранительные органы. Также СИБ рекомендует родителям объяснять детям правила безопасности в различных кризисных ситуациях.