Российский государственный музей "Эрмитаж" представит в Казани выставочный проект об истории Золотой Орды, экспонаты для которого вывезли в том числе из музеев аннексированного Крыма.

Об этом сообщает центр "Эрмитаж-Казань" в Фейсбуке, пишет LB.ua.

"Каждый день в центр «Эрмитаж-Казань» приезжают собрания из разных музеев России! Ведь мы готовимся к полномасштабной, 20-й выставке! «Золотую Орду и Причерноморье» представят около 600 экспонатов из семи музеев нашей страны, в числе которых коллекции из Государственного Эрмитажа, Государственного исторического музея, Астраханского историко-архитектурного музея-заповедника, Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника, Феодосийского музея древностей, Ялтинского историко-литературного музея", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что экспонатами выставки станут и музейные предметы из Национального исторического музея Беларуси.