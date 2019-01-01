В Румунії визначились із заміною автомата Калашникова

15:21 25.03.2019 0 комментариев Румыния

На заміну автомати Калашникова у війську Румунії будуть використовувати Beretta ARX-160.

Про це повідомив міністр економіки Румунії Ніколає Беделеу, пише Український мілітарний портал.

Виробництво нових автоматів за ліцензією розпочнеться на заводі у місті Плотень. Окрім внутрішнього ринку вони також можуть постачатися на експорт.

«Ця зброя вже була випробувана збройними силами Румунії. Ми провели переговори з нашими італійськими колегами і уклали відповідний договір», – зазначив Беделеу.

Він наголосив, що армія Румунії повинна відмовитися від старої зброї – автоматів Калашникова – задля відповідності стандартам НАТО.

Beretta ARX-160 — італійський автомат, створений в рамках програми Soldato Futuro (з італійської – «Солдат майбутнього» ), що є елементом перспективного комплексу оснащення піхотинця, в який окрім гвинтівки також входять електронно-оптичний приціл і новий 40-мм підствольний гранатомет GLX 160. Прицільний комплекс має денний, нічний і звичайний оптичний канали, лазерний далекомір і балістичний комп’ютер для гранатомета. В якій комплектації надходитимуть автомат до армії Румунії не повідомляється.
 
Станом на сьогодні в румунській армії використовуються автомати Калашникова місцевого виробництва, що виготовляється з різними модифікаціями у країні з 1963 року та постачається на експорт під іменуванням AIM.



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