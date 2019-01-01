Росгвардии не удалось взыскать с крымского предприятия 6,5 млн рублей за поставку некачественных продуктов

15:01 25.03.2019 0 комментариев Крым

Арбитражный суд Москвы не удовлетворил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» о взыскании с крымского мясокомбината «Дружба народов» 6,5 млн рублей. 

Об этом сообщили сегодня в суде, передает Крыминформ со ссsлкой на Интерфакс.

«В удовлетворении исковых требований судом отказано в полном объеме. Все представленные истцом доказательства не подтверждают поставку товара ненадлежащего качества, так как проверка качества товара произведена истцом в одностороннем порядке и с нарушениями», – говорится в сообщении.

Росгвардия обращалась в суд по поводу поставок в январе и феврале 2018 года продуктов питания, не соответствующих требованиям контракта. Поступившие продукты были возвращены поставщику. Согласно условиям договора на поставку продовольствия на сумму 445,6 млн рублей, по каждому факту нарушений истец пытался взыскать штрафа в фиксированном размере 0,5% от цены контракта – 2,2 млн рублей.

«Отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что на основании претензий истца об оплате штрафов в период с 19 декабря 2018 года по 29 января 2019 года ФАС России проводилась проверка, по результатам которой вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Контролирующим органом установлено, что ответчиком поставлен, а истцом принят товар надлежащего качества и в сроки, соответствующие условиям контракта, а также ответчиком не нарушены существенные условия контракта, касающиеся качества и сроков поставки товара», – отмечается в решении суда.

В суде отметили, что мясокомбинат заменил несоответствующий товар в течение установленного срока, а сотрудники Росгвардии, в свою очередь, нарушили порядок приема товара. При составлении акта об установленном расхождении по количеству и качеству товара не осуществлялся вызов представителя ответчика для участия в отборе проб и проверке качества товара истцом. В настоящее время решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 суток.



Ещё на эту тему:

20:01 16.01.2019
СБУ назвала "фантазиями России" информацию о разоблачении "агента" в оккупированном Крыму
16:41 16.01.2019
Оккупанты заявили, что разоблачили работавшего в Крыму "агента СБУ" / Видео, фото
12:21 16.01.2019
К курортному сезону в центре оккупированной Ялты появятся новые пункты полиции
16:55 10.12.2018
За год в оккупированном Крыму пропало 259 человек
17:51 20.11.2018
Полиция задержала четырех студентов в Амурской области за "минирование" Керченского политеха
15:22 09.11.2018
В оккупированном Крыму новый начальник ФСБ
21:17 14.09.2018
В крымском СИЗО избили голодающего политзаключенного Балуха / Обновлено
15:29 09.07.2018
Оккупанты активизируют работу «по пресечению деятельности террористических и экстремистских организаций»
13:40 01.06.2018
В оккупированном Крыму растет преступность
20:57 25.04.2018
В Нацполиции рассказали, какая зарплата будет у патрульных Крыма
17:38 25.04.2018
С 14 мая в Геническом районе начнет патрулирование полиция Крыма
11:27 11.04.2018
Оккупанты начнут строить в Севастополе изолятор временного содержания
Новости
Азербайджан Азербайджан
20:21 25.03.2019
Пашинян и Алиев проведут переговоры по карабахскому урегулированию в Вене
18:01 22.03.2019
Приватбанк ввел прямые переводы в Азербайджан
18:21 19.03.2019
Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть
14:21 18.03.2019
В Баку проходит заседание Совместного мониторингового комитета ОПЕК+
Все новости страны
Армения Армения
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
14:01 22.03.2019
Впервые в истории Болгарии объявлен тендер на поставку нероссийского газа
10:21 22.03.2019
В Болгарии у жилого дома взорвалась бомба
19:01 19.03.2019
В Болгарии назначили дату выборов в Европарламент
16:41 19.03.2019
До України прибув новий посол Болгарії
Все новости страны
Греция Греция
18:41 25.03.2019
Прем'єр Греції заявив, що турецькі літаки переслідували його гелікоптер
14:41 22.03.2019
МЗС Греції засудило напад на консульство РФ в Афінах
11:41 22.03.2019
Біля російського консульства в Афінах прогримів вибух
12:21 20.03.2019
Угоду з Грецією врятувало НАТО, а не ЄС - міністр Північної Македонії
Все новости страны
Грузия Грузия
12:41 25.03.2019
Сподіваємось скоро привітати вас в НАТО - Столтенберг про Грузію
11:21 22.03.2019
Ми не можемо спілкуватися російською – це не мова, яка нас об’єднує – президент Грузії
18:01 20.03.2019
Рішення ЄСПЛ на користь потерпілих у справі про т.зв депортованих було безпрецедентним крахом для Росії - Грузія
11:21 18.03.2019
Начались военные учения «НАТО-Грузия 2019»
Все новости страны
Молдова Молдова
16:01 25.03.2019
В Молдове ввели цветовые коды для обозначения уровня террористической угрозы
18:41 22.03.2019
Президент Молдовы шантажирует Парламент республики
09:21 22.03.2019
Перше засідання нового молдовського парламенту: протести, бійка, призначення
20:41 21.03.2019
Сепаратистам заказан вход в аэропорт Кишинева. «Министра внутренних дел» Южной Осетии вернули домой
Все новости страны
Россия Россия
14:21 25.03.2019
Російська компанія підтвердила відмову від українських ракет
18:21 22.03.2019
Минфин США заподозрил два российских порта в нарушении санкционного режима
16:41 22.03.2019
"Калашников" увеличил выручку на 280%
15:41 22.03.2019
Пентагон: Путин не откажется от тех методов, которые он применял в Азовском море
Все новости страны
Румыния Румыния
15:21 25.03.2019
В Румунії визначились із заміною автомата Калашникова
08:41 25.03.2019
Бухарест планує перенести румунське посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима
17:41 18.03.2019
У Румунії стався сильний землетрус
15:01 15.03.2019
В Румынии решили отложить закупку 12 самолетов Boeing 737 MAX8
Все новости страны
Турция Турция
20:41 25.03.2019
МИД Турции: Решение Трампа не легализует оккупацию Израилем Голанских высот
19:21 25.03.2019
В Анкарі заявили, що турецькі винищувачі не переслідували вертоліт прем'єра Греції
09:41 25.03.2019
Туреччина не відмовиться від планів купити російські системи ППО С-400
12:21 22.03.2019
Ердоган розкритикував заяву Трампа щодо Голанських висот
Все новости страны
Украина Украина
21:01 25.03.2019
Мілітаризація окупованого Росією Кримського півострова викликає тривожну увагу міжнародної спільноти
20:01 25.03.2019
Госдеп США призвал Россию немедленно вернуть Павла Гриба в Украину
19:41 25.03.2019
Стоимость доставки грузов по ж/д в порты Бердянск и Мариуполь будет снижена на 20%
19:01 25.03.2019
Посольство США закликало РФ негайно відпустити українських моряків і повернути кораблі
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс