Арбитражный суд Москвы не удовлетворил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» о взыскании с крымского мясокомбината «Дружба народов» 6,5 млн рублей.

Об этом сообщили сегодня в суде, передает Крыминформ со ссsлкой на Интерфакс.

«В удовлетворении исковых требований судом отказано в полном объеме. Все представленные истцом доказательства не подтверждают поставку товара ненадлежащего качества, так как проверка качества товара произведена истцом в одностороннем порядке и с нарушениями», – говорится в сообщении.

Росгвардия обращалась в суд по поводу поставок в январе и феврале 2018 года продуктов питания, не соответствующих требованиям контракта. Поступившие продукты были возвращены поставщику. Согласно условиям договора на поставку продовольствия на сумму 445,6 млн рублей, по каждому факту нарушений истец пытался взыскать штрафа в фиксированном размере 0,5% от цены контракта – 2,2 млн рублей.

«Отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что на основании претензий истца об оплате штрафов в период с 19 декабря 2018 года по 29 января 2019 года ФАС России проводилась проверка, по результатам которой вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Контролирующим органом установлено, что ответчиком поставлен, а истцом принят товар надлежащего качества и в сроки, соответствующие условиям контракта, а также ответчиком не нарушены существенные условия контракта, касающиеся качества и сроков поставки товара», – отмечается в решении суда.

В суде отметили, что мясокомбинат заменил несоответствующий товар в течение установленного срока, а сотрудники Росгвардии, в свою очередь, нарушили порядок приема товара. При составлении акта об установленном расхождении по количеству и качеству товара не осуществлялся вызов представителя ответчика для участия в отборе проб и проверке качества товара истцом. В настоящее время решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 суток.