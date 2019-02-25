Український політв'язень потребує негайної операції через ризик внутрішньої кровотечі

14:41 25.03.2019 0 комментариев Украина

Політв'язню Кремля Павлу Грибу необхідна невідкладна операція, інакше є ризик виникнення внутрішньої кровотечі, яка призведе до смерті хлопця.

Про це батько політв'язня Ігор Гриб розповів в ефірі "Прямого", пише Укрінформ.

"Для Павла не суттєво, рік чи два. Якщо він залишиться там зараз, і йому не зроблять операцію - він помре. Цинізм всієї ситуації в тому, що до російської сторони донесено суть ситуації з хворобою - смертельна небезпека. Що Павлу потрібна операція - донесено", - розповів батько політв'язня.

За його словами український професор приїздив і роз’яснив російським лікарям, правоохоронцям та іншим всю небезпеку відсутності необхідної допомоги. Батько додав, що Павло оголосив голодування для того, щоб йому надали хоча б мінімальну медичну допомогу.

"Синдром портальної гіпертензії - це невиліковна вроджена хвороба, яка у Павла з дитинства. Простими словами - це букет хвороб, зворотна вена, що подає кров, печінка, селезінка, шлунок… Коротше це букет", - додав Ігор Гриб.

Він зазначив, що через цю хворобу Павло весь час потребує постійної медикаментозної підтримки, постійної жорсткої дієти, нормальних умов життя і на даний момент - операції, яка мала би бути в 2017 році, перед викраденням. Павло вмирає у всіх на очах, хоча зовнішньо воно може ніяк не відображатися.

Батько політв'язня додав, що є ризик виникнення внутрішньої кровотечі, яка може призвести до смерті Павла.

"Коли до російської сторони це доносиш - вони слухають і нічого не роблять", - обурився Ігор Гриб.

Він також розповів, що на останнє судове засідання до Павла п’ять разів викликали швидку. Останнього разу, як приїхала швидка, фельдшер сказав, що Павла необхідно госпіталізувати, але суд просто проігнорував це.

Батько наголосив, що в Росії є спеціалісти, які могли б зробити Павлу необхідну операцію, але російська сторона просто глуха до благань родини Павла Гриба.

22 березня російський суд у Ростові-на-Дону засудив до шести років позбавлення волі звинуваченого у “тероризмі” важкохворого українця Павла Гриба. Гриб на знак протесту оголосив голодування.



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