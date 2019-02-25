Оккупированные Крым и Севастополь стали аутсайдерами по доступности ипотеки в России

14:01 25.03.2019 0 комментариев Крым

Оккупированные Крым и Севастополь стали антилидерами по доступности ипотеки в России. 

Согласно данным рейтинга РИА Новости, только 13,6% крымчан и 13,2% жителей Севастополя могут взять ипотечный кредит. 

Аннексированный полуостров оказался на 80-м месте, а Севастополь – на 81, обогнав лишь Дагестан, Ингушетию и Чеченскую Республику. 

Специалисты в области недвижимости убеждены, что низкая доступность жилья на аннексированном полуострове связана с "большим интересом к нему у жителей материковой части России" и небольшими доходами местного населения. 

"Крымский регион ощущает влияние внутрироссийской миграции. Эти два южных региона достаточно популярны для переезда жителей из других российских субъектов РФ, и поэтому спрос на местное жилье зачастую предъявляют приезжие, что позволяет ценам держаться на очень высоком уровне. Поэтому местные жители со своими относительно небольшими зарплатами испытывают трудности в приобретении жилья", — говорится в исследовании. 

Однако сообщается, что по сравнению с 2017 годом жилье в оккупированном Крыму стало доступней: если годом ранее менее 9% семей могли себе позволить взять кредит, то сегодня их число выросло почти на 5%. 

Согласно исследованию, легче всего купить "двушку" жителям Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского, Ненецкого автономных округов, а также в Магаданской и Мурманской областях. Это связано с тем, что недвижимость в этих регионах стоит на порядок дешевле, а зарплаты северян достаточно высокие. При этом в Ямало-Ненецком автономном округе данный показатель превышает 68%. 

В целом, за последние три года доступность ипотечных кредитов в стране значительно возросла. Согласно рейтингу, на сегодня в 36 регионах доступность ипотеки выше среднероссийской, а в 2015 году лишь в трех регионах доля семей, для которых была доступна покупка жилья в ипотеку, была выше 30%.



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