На полігоні під Житомиром, підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України відпрацювали різні дії в рамках батальйонного тактико-стройового заняття.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Контролював хід проведення заходу підготовки підрозділів — командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Михайло Забродський.

Під час занять, посилені танками та артилерією десантно-штурмові підрозділи відпрацьовували форсування водної перешкоди. Після цього, рейдовий загін приступив до виконання навчальних завдань з бойовою стрільбою в тилу умовного противника.

В ході рейдових дій, воїни-десантники відпрацювали знищення різних об’єктів противника, взяття під контроль мостів, важливих рубежів, панівних висот тощо.

Також підрозділам постійно надходили різні «ввідні» щодо різкої зміни обстановки. Це вимагало від командирів прийняття своєчасних та відповідних рішень. Загалом, рейдові дії складали кілька десятків кілометрів складними польовими дорогами полігону.