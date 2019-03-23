На полігоні під Житомиром військові 95-ї ОДШБр форсують водни перешкоди
|13:41 25.03.2019
|0 комментариев
|Украина
На полігоні під Житомиром, підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України відпрацювали різні дії в рамках батальйонного тактико-стройового заняття.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Контролював хід проведення заходу підготовки підрозділів — командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Михайло Забродський.
Під час занять, посилені танками та артилерією десантно-штурмові підрозділи відпрацьовували форсування водної перешкоди. Після цього, рейдовий загін приступив до виконання навчальних завдань з бойовою стрільбою в тилу умовного противника.
В ході рейдових дій, воїни-десантники відпрацювали знищення різних об’єктів противника, взяття під контроль мостів, важливих рубежів, панівних висот тощо.
Також підрозділам постійно надходили різні «ввідні» щодо різкої зміни обстановки. Це вимагало від командирів прийняття своєчасних та відповідних рішень. Загалом, рейдові дії складали кілька десятків кілометрів складними польовими дорогами полігону.
Ещё на эту тему:
В Одессе прошли учения водолазов ВМС Украины
Українські військові моряки спільно з турецькими провели поблизу Одеси навчання типу «PASSEX» / Фото
Новые катера ВМС Украины покинули Одессу с десантом на борту / Фото
МИД России считает опасной идеей учения США и Украины в Черном море
Україна проведе бойові стрільби із ЗРК поблизу окупованого Криму
В штаб ООС рассказали об обучении десантников на Приазовье / Видео
Представители ВМС Украины и ВС Великоритании обсудили порядок учений "Warrior Watcher-2019" / Фото
Украина начала готовиться к учениям "Си Бриз 2019"
Систему цивільного захисту переводять в особливий режим