Херсонський морський порт отримав конкурентні тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом.

Про це повідомив сайт Порти України з посиланням на прес-службу ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ).

Згідно з повідомленням, тарифи на залізничну доставку вантажів до порту приведені у відповідність із правилами перевезень. За рахунок цього вартість доставки вантажів до порту зменшилася приблизно на 2200 грн за піввагон металопрокату і на 1300 грн за зерновоз зі шротом.

Були переглянуті плани формування вантажних поїздів і тарифні відстані перевезення металопрокату і шроту зі станцій Запоріжжя-Ліве і Передатна на адресу Херсонської філії ДП «АМПУ» без заїзду на станцію Миколаїв. Це забезпечить стабільну роботу Херсонського морського порту і рівні конкурентні умови з Миколаївським морським портом.

«Рішення прийнято за підтримки Міністерства інфраструктури України при тісній співпраці з Регіональною філією «Одеська залізниця» та Дирекцією з організації взаємодії портів і припортових станцій АТ «Укрзалізниця», ― зазначила прес-служба.

Херсонський морський порт розташований на правому березі Дніпра, в 15 кілометрах від гирла річки. Кількість вантажних причалів ― дев'ять, довжина вантажного причального фронту ― 1,317 кілометра. У порту працюють ДП «Херсонський морський торговельний порт», ПАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Херсонес», ХПГП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами», Херсонський державний завод «Палада» та інші портові оператори.

Херсонський морський порт у 2018 році скоротив вантажообіг у порівнянні з 2017 роком на 8% ― до 3,074 млн тонн. Питома вага порту у вантажообігу морських портів України склала 2,3% проти 2,5% в 2017 році.