В оккупированном Крыму начались учения подразделений ВДВ

13:01 25.03.2019 0 комментариев Крым

Подразделения воздушно-десантных войск Южного военного округа на начавшихся сегодня учениях в оккупированном Крыму отработают навыки десантирования с транспортных самолетов и десантных кораблей с последующим захватом позиций условного противника. 

Об этом сообщает Крыминформ со ссілкой на Министерство обороны Российской Федерации.

«В учениях задействовано свыше 1,5 тысячи десантников, более 300 единиц боевой техники, а также самолеты военно-транспортной авиации, вертолеты армейской авиации и большие десантные корабли Черноморского флота. Будут отработаны вопросы переброски войск на большие расстояния комбинированным способом и в кратчайшие сроки», – сказано в сообщении.

В минобороны отметили, что личный состав будет переброшен в районы выполнения учебных задач десантным способом. Личный состав и военная техника будут десантироваться с самолетов военно-транспортной авиации на несколько площадок. Кроме воздушного десанта будет осуществлена высадка на побережье с десантных кораблей Черноморского флота, после чего бойцы ВДВ осуществят захват пунктов управления условного противника.

«Подразделениям ВДВ предстоит проведение маневров в незнакомых для них районах. Десантники отработают захват выгодных рубежей и удержание их с целью обеспечения высадки и продвижения главных сил группировки при поддержке огня артиллерии, фронтовой и армейской авиации, расчетов беспилотных летательных аппаратов, а также приданных танковых подразделений», – подчеркнули в оккупационном ведомстве.

В министерстве добавили, что к учениям привлечены десантно-штурмовой и артиллерийский полки Седьмой горной десантно-штурмовой дивизии.



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