Сподіваємось скоро привітати вас в НАТО - Столтенберг про Грузію
|12:41 25.03.2019
|0 комментариев
|Грузия
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс продовжує працювати над тим, аби Грузія стала членом НАТО.
Про це Столтенберг сказав в урядовій канцелярії після зустрічі з прем'єр-міністром Грузії, повідомляє Грузия Online.
Столтенберг зазначив, що Грузія є абсолютно особливим партнером для НАТО.
"В минулому році ми підкреслили рішення, яке було прийнято в 2008 році, що Грузія стане членом НАТО. Ви не є членом, але вносите великий внесок в нашу діяльність. Ви здійснюєте участь в активній програмі підтримки і активно берете участь в наших ініціативах щодо реагування", - сказав Столтенберг.
Генсек Альянсу прибув до Грузії з дводенним візитом, в рамках якого він проведе зустрічі з керівництвом країни та відвідає військові навчання НАТО
"Ці навчання впродовж тижня підтверджують, що у нас тісна співпраця. Грузія добилася великих успіхів. Здійснення важливих реформ посилило роль нагляду за безпекою з боку парламенту, а також посилилися реформи в напрямку судової системи.
Ми продовжуємо роботу, щоб Грузія стала членом НАТО. Грузія є найбільшим учасником в наших ініціативах з точки зору кількості і чисельності військових, і сподіваюся, що ми скоро привітаємо вас в НАТО", - заявив Столтенберг.
Ещё на эту тему:
Начались военные учения «НАТО-Грузия 2019»
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
В Грузии пройдут учения НАТО
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
НАТО планирует расширить сотрудничество с Грузией из-за российской агрессии в Черном море
НАТО продолжит работу по подготовке Грузии к членству и призывает Украину продолжать реформирование
НАТО допоможе Грузії розвивати берегову охорону в Чорному морі
Учения "Agile Spirit 2019" с участием стран НАТО пройдут в Грузии летом и станут самыми масштабными
В Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО / Фото Видео
НАТО усиливает сотрудничество с Грузией из-за действий России