Сподіваємось скоро привітати вас в НАТО - Столтенберг про Грузію

12:41 25.03.2019 0 комментариев Грузия

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс продовжує працювати над тим, аби Грузія стала членом НАТО.

Про це Столтенберг сказав в урядовій канцелярії після зустрічі з прем'єр-міністром Грузії, повідомляє Грузия Online.

Столтенберг зазначив, що Грузія є абсолютно особливим партнером для НАТО.

 "В минулому році ми підкреслили рішення, яке було прийнято в 2008 році, що Грузія стане членом НАТО. Ви не є членом, але вносите великий внесок в нашу діяльність. Ви здійснюєте участь в активній програмі підтримки і активно берете участь в наших ініціативах щодо реагування", - сказав Столтенберг.

Генсек Альянсу прибув до Грузії з дводенним візитом, в рамках якого він проведе зустрічі з керівництвом країни та відвідає військові навчання НАТО

"Ці навчання впродовж тижня підтверджують, що у нас тісна співпраця. Грузія добилася великих успіхів. Здійснення важливих реформ посилило роль нагляду за безпекою з боку парламенту, а також посилилися реформи в напрямку судової системи.

Ми продовжуємо роботу, щоб Грузія стала членом НАТО. Грузія є найбільшим учасником в наших ініціативах з точки зору кількості і чисельності військових, і сподіваюся, що ми скоро привітаємо вас в НАТО", - заявив Столтенберг.



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