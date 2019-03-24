За аннексию Крыма россияне уже "выложили" полтора трлн рублей

12:21 25.03.2019 0 комментариев Крым

Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость т.н. "присоединения" Крыма к России. 

Свои расчеты он представил в книге «Русское экономическое чудо: что пошло не так?», которая выйдет в конце марта в издательстве «АСТ». Отрывок из книги опубликовал Forbes, пишет znak.

По данным экономиста, за счет аннексии Крыма Россия "получила" 27 тыс. квадратных километров территории (0,15% от общей территории страны) и 2,2 млн новых жителей.

Алексашенко пишет, что Крымский полуостров всегда был территорией, которая требовала финансовой поддержки, как во времена СССР, так и в составе Украины. 

«После "присоединения" к России никакого чуда не случилось, гигантских месторождений золота или углеводородов, которые могли бы создать экономическую базу для региона, на полуострове обнаружить не удалось, поэтому даже для поддержания существовавшего бюджетного и коммунального хозяйства российскому Минфину срочно пришлось изыскивать 55 млрд рублей уже в 2014 году», — поясняет Алексашенко.

По его данным, в последующие годы сумма только увеличивалась — нужно было повышать зарплаты крымским бюджетникам, финансировать различные проекты, развивать инфраструктуру и прочее. 

В 2019 году безвозмездные перечисления из федерального бюджета в бюджет аннексированного Крыма, по данным экономиста, составят 150 млрд рублей, а всего за 2014–2019 годы сумма дотаций/субвенций/подарков из федерального бюджета составила около 580 млрд рублей.

«Не стоит забывать, что Севастополю придан статус самостоятельного российского региона, то есть у него имеется самостоятельный бюджет, который также не может сводить концы с концами без поддержки из Москвы, сумма которой за 2014–2019 годы составила чуть менее 120 млрд рублей. Таким образом, напрямую федеральный Минфин передал на полуостров 700 млрд рублей», — пишет Алексашенко.

По его данным, за счет денег федерального бюджета в оккупированом Крыму финансируется 75-77% расходов регионального бюджета, в Севастополе — около 60%, и эти показатели остаются достаточно стабильными.

Экономист отмечает, что помимо прямых расходов федерального бюджета, есть расходы косвенные, к примеру, расходы на выплату пенсий. По его данным, это порядка 200 млрд рублей. Также Алексашенко указывает расходы на инфраструктурные проекты. По его данным, это порядка 600 млрд рублей за 2014–2019 годы. 

«Полтора трлн рублей. Очень грубо, по 10 тыс. с каждого российского гражданина, включая беспомощных стариков и младенцев. Или расходы федерального бюджета на образование на протяжении двух лет. Или расходы на здравоохранение на протяжении трех лет. Или расходы на культуру на протяжении 15 лет. Или финансирование Российской академии наук в течение 357 лет», — делает вывод экономист. 

В то же время, данные опроса ВЦИОМ показали, что 9% россиян считают, что т.н. "присоединение Крыма" к России отрицательно сказалось на их жизни. 29% респондентов не смогли назвать отрицательных последствий, а большинство (70%) утверждают, что "воссоединение" России и Крыма никак не сказалось на их жизни.  



Ещё на эту тему:

16:21 22.03.2019
«Крымские морские порты» не заплатили оккупантам более 22 млн рублей налогов
20:01 19.03.2019
В оккупированном Севастополе за год выявили нарушения на 37 млрд рублей
11:21 01.03.2019
Опытная фирма, используя "свой принцип работы", обещает"выбить" долги из всех ялтинских арендаторов земли
18:44 08.01.2019
Андрій Клименко: Крим остаточно перетворюється на сіру зону
17:01 04.01.2019
Около 200 тысяч тонн зерна было экспортировано в 2018 году из оккупированного Крыма
10:23 18.12.2018
Оккупационные "власти" Крыма не вошли в перечень регионов РФ для получения субсидий на развитие туристских маршрутов
16:12 17.12.2018
На содержание оккупированного Крыма в 2019 году РФ потратит 150 млрд рублей
17:17 21.11.2018
В РФ и оккупированном Крыму стали меньше зарабатывать и больше платить налогов
13:25 08.11.2018
Оккупанты решили провести над крымчанами "налоговый эксперемент"
10:40 29.10.2018
В Крыму владельцам мини-отелей оккупанты грозят "санкциями от ресурсоснабжающих организайий"
17:02 24.10.2018
В оккупированном Крыму эксперимент по введению курортного сбора стартует с мая 2019 года
08:02 08.10.2018
Оккупанты заявили что потратили на медицину и образование 30 млрд рублей
Новости
Азербайджан Азербайджан
20:21 25.03.2019
Пашинян и Алиев проведут переговоры по карабахскому урегулированию в Вене
18:01 22.03.2019
Приватбанк ввел прямые переводы в Азербайджан
18:21 19.03.2019
Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть
14:21 18.03.2019
В Баку проходит заседание Совместного мониторингового комитета ОПЕК+
Все новости страны
Армения Армения
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
14:01 22.03.2019
Впервые в истории Болгарии объявлен тендер на поставку нероссийского газа
10:21 22.03.2019
В Болгарии у жилого дома взорвалась бомба
19:01 19.03.2019
В Болгарии назначили дату выборов в Европарламент
16:41 19.03.2019
До України прибув новий посол Болгарії
Все новости страны
Греция Греция
18:41 25.03.2019
Прем'єр Греції заявив, що турецькі літаки переслідували його гелікоптер
14:41 22.03.2019
МЗС Греції засудило напад на консульство РФ в Афінах
11:41 22.03.2019
Біля російського консульства в Афінах прогримів вибух
12:21 20.03.2019
Угоду з Грецією врятувало НАТО, а не ЄС - міністр Північної Македонії
Все новости страны
Грузия Грузия
12:41 25.03.2019
Сподіваємось скоро привітати вас в НАТО - Столтенберг про Грузію
11:21 22.03.2019
Ми не можемо спілкуватися російською – це не мова, яка нас об’єднує – президент Грузії
18:01 20.03.2019
Рішення ЄСПЛ на користь потерпілих у справі про т.зв депортованих було безпрецедентним крахом для Росії - Грузія
11:21 18.03.2019
Начались военные учения «НАТО-Грузия 2019»
Все новости страны
Молдова Молдова
16:01 25.03.2019
В Молдове ввели цветовые коды для обозначения уровня террористической угрозы
18:41 22.03.2019
Президент Молдовы шантажирует Парламент республики
09:21 22.03.2019
Перше засідання нового молдовського парламенту: протести, бійка, призначення
20:41 21.03.2019
Сепаратистам заказан вход в аэропорт Кишинева. «Министра внутренних дел» Южной Осетии вернули домой
Все новости страны
Россия Россия
14:21 25.03.2019
Російська компанія підтвердила відмову від українських ракет
18:21 22.03.2019
Минфин США заподозрил два российских порта в нарушении санкционного режима
16:41 22.03.2019
"Калашников" увеличил выручку на 280%
15:41 22.03.2019
Пентагон: Путин не откажется от тех методов, которые он применял в Азовском море
Все новости страны
Румыния Румыния
15:21 25.03.2019
В Румунії визначились із заміною автомата Калашникова
08:41 25.03.2019
Бухарест планує перенести румунське посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима
17:41 18.03.2019
У Румунії стався сильний землетрус
15:01 15.03.2019
В Румынии решили отложить закупку 12 самолетов Boeing 737 MAX8
Все новости страны
Турция Турция
20:41 25.03.2019
МИД Турции: Решение Трампа не легализует оккупацию Израилем Голанских высот
19:21 25.03.2019
В Анкарі заявили, що турецькі винищувачі не переслідували вертоліт прем'єра Греції
09:41 25.03.2019
Туреччина не відмовиться від планів купити російські системи ППО С-400
12:21 22.03.2019
Ердоган розкритикував заяву Трампа щодо Голанських висот
Все новости страны
Украина Украина
21:01 25.03.2019
Мілітаризація окупованого Росією Кримського півострова викликає тривожну увагу міжнародної спільноти
20:01 25.03.2019
Госдеп США призвал Россию немедленно вернуть Павла Гриба в Украину
19:41 25.03.2019
Стоимость доставки грузов по ж/д в порты Бердянск и Мариуполь будет снижена на 20%
19:01 25.03.2019
Посольство США закликало РФ негайно відпустити українських моряків і повернути кораблі
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс