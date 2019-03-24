Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость т.н. "присоединения" Крыма к России.

Свои расчеты он представил в книге «Русское экономическое чудо: что пошло не так?», которая выйдет в конце марта в издательстве «АСТ». Отрывок из книги опубликовал Forbes, пишет znak.

По данным экономиста, за счет аннексии Крыма Россия "получила" 27 тыс. квадратных километров территории (0,15% от общей территории страны) и 2,2 млн новых жителей.

Алексашенко пишет, что Крымский полуостров всегда был территорией, которая требовала финансовой поддержки, как во времена СССР, так и в составе Украины.

«После "присоединения" к России никакого чуда не случилось, гигантских месторождений золота или углеводородов, которые могли бы создать экономическую базу для региона, на полуострове обнаружить не удалось, поэтому даже для поддержания существовавшего бюджетного и коммунального хозяйства российскому Минфину срочно пришлось изыскивать 55 млрд рублей уже в 2014 году», — поясняет Алексашенко.

По его данным, в последующие годы сумма только увеличивалась — нужно было повышать зарплаты крымским бюджетникам, финансировать различные проекты, развивать инфраструктуру и прочее.

В 2019 году безвозмездные перечисления из федерального бюджета в бюджет аннексированного Крыма, по данным экономиста, составят 150 млрд рублей, а всего за 2014–2019 годы сумма дотаций/субвенций/подарков из федерального бюджета составила около 580 млрд рублей.

«Не стоит забывать, что Севастополю придан статус самостоятельного российского региона, то есть у него имеется самостоятельный бюджет, который также не может сводить концы с концами без поддержки из Москвы, сумма которой за 2014–2019 годы составила чуть менее 120 млрд рублей. Таким образом, напрямую федеральный Минфин передал на полуостров 700 млрд рублей», — пишет Алексашенко.

По его данным, за счет денег федерального бюджета в оккупированом Крыму финансируется 75-77% расходов регионального бюджета, в Севастополе — около 60%, и эти показатели остаются достаточно стабильными.

Экономист отмечает, что помимо прямых расходов федерального бюджета, есть расходы косвенные, к примеру, расходы на выплату пенсий. По его данным, это порядка 200 млрд рублей. Также Алексашенко указывает расходы на инфраструктурные проекты. По его данным, это порядка 600 млрд рублей за 2014–2019 годы.

«Полтора трлн рублей. Очень грубо, по 10 тыс. с каждого российского гражданина, включая беспомощных стариков и младенцев. Или расходы федерального бюджета на образование на протяжении двух лет. Или расходы на здравоохранение на протяжении трех лет. Или расходы на культуру на протяжении 15 лет. Или финансирование Российской академии наук в течение 357 лет», — делает вывод экономист.

В то же время, данные опроса ВЦИОМ показали, что 9% россиян считают, что т.н. "присоединение Крыма" к России отрицательно сказалось на их жизни. 29% респондентов не смогли назвать отрицательных последствий, а большинство (70%) утверждают, что "воссоединение" России и Крыма никак не сказалось на их жизни.