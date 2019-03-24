Немецкая партия решила "поднять вопрос" о пересмотре запрета на заход судов в порты оккупированного Крыма
|12:01 25.03.2019
|0 комментариев
|Крым
На обсуждение в бундестаге планируется вынести пересмотр закона о запрете немецким кораблям заходить в крымские порты.
Об этом «Известиям» рассказали члены немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).
«Ограничение на заход европейских, в том числе немецких судов в <оккупированный> Крым я считаю неприемлемым. На европейском уровне «Альтернатива для Германии» будет поднимать этот вопрос в парламенте ЕС в Брюсселе после майских выборов», — сообщил депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн.
По его словам, существующие ограничения влияют не только на Россию, но и на экономику Германии, так как пострадали морские перевозчики, действующие на туристическом направлении — до введения запрета средиземноморские и черноморские круизы с заходом в Ялту или Севастополь пользовались большой популярностью у немецких курортников.
В свою очередь постпред оккупированного Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что в регионе "будут только рады немецким кораблям".
После аннексии Крыма Россией в 2014 году по ходатайству Украины Евросоюз на законодательном уровне запретил посещение полуострова своим судам.
Ещё на эту тему:
Україна запровадила нові санкції проти РФ
Вашингтон разом із союзниками вивчають можливості для введення нових санкцій проти Росії
Фінляндія запобігла санкціям ЄС проти офіцера ФСБ, який контролював керченський напад
РФ цинічно утримує українських моряків як заручників
Офіс контролю за іноземними активами США ввел додаткові санкції проти Росії / Оновлено
Російські торгові мережі досі бояться заходити в Крим
ЄС продовжив на півроку індивідуальні санкції проти Росії
Оккупационный режим Крыма потратит 47,5 млн.руб. на поддержку «экспорта» машиностроительной и химической продукции