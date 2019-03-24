На обсуждение в бундестаге планируется вынести пересмотр закона о запрете немецким кораблям заходить в крымские порты.

Об этом «Известиям» рассказали члены немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

«Ограничение на заход европейских, в том числе немецких судов в <оккупированный> Крым я считаю неприемлемым. На европейском уровне «Альтернатива для Германии» будет поднимать этот вопрос в парламенте ЕС в Брюсселе после майских выборов», — сообщил депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн.

По его словам, существующие ограничения влияют не только на Россию, но и на экономику Германии, так как пострадали морские перевозчики, действующие на туристическом направлении — до введения запрета средиземноморские и черноморские круизы с заходом в Ялту или Севастополь пользовались большой популярностью у немецких курортников.

В свою очередь постпред оккупированного Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что в регионе "будут только рады немецким кораблям".

После аннексии Крыма Россией в 2014 году по ходатайству Украины Евросоюз на законодательном уровне запретил посещение полуострова своим судам.