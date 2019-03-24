Немецкая партия решила "поднять вопрос" о пересмотре запрета на заход судов в порты оккупированного Крыма

12:01 25.03.2019 0 комментариев Крым

На обсуждение в бундестаге планируется вынести пересмотр закона о запрете немецким кораблям заходить в крымские порты. 

Об этом «Известиям» рассказали члены немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

«Ограничение на заход европейских, в том числе немецких судов в <оккупированный> Крым я считаю неприемлемым. На европейском уровне «Альтернатива для Германии» будет поднимать этот вопрос в парламенте ЕС в Брюсселе после майских выборов», — сообщил депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн.

По его словам, существующие ограничения влияют не только на Россию, но и на экономику Германии, так как пострадали морские перевозчики, действующие на туристическом направлении — до введения запрета средиземноморские и черноморские круизы с заходом в Ялту или Севастополь пользовались большой популярностью у немецких курортников.

В свою очередь постпред оккупированного Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что в регионе "будут только рады немецким кораблям". 
После аннексии Крыма Россией в 2014 году по ходатайству Украины Евросоюз на законодательном уровне запретил посещение полуострова своим судам. 



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