Археологи страны-оккупанта обнаружили более 10 тысяч артефактов, среди которых фрагменты строительных материалов, курительные трубки, кухонная и столовая утварь, монеты.

Артефактф обнаружены в ходе первых полномасштабных раскопок на территории Ханского дворца в Бахчисарае, сообщили Новости Крыма со ссылкой на руководителя экспедиции, декана исторического факультета "Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского" Александра Герцена.

«Более 10 тыс. находок, в основном это фрагменты строительных материалов, камня, старинной черепицы. Одно из мест во дворе свитского корпуса принесло нам массу предметов быта - это и глиняные курительные трубки, кухонная и столовая керамика, монеты и многое другое», - сказал Герцен.

По его словам, о ценности того или иного предмета можно будет говорить после длительной подготовительной работы.

«Сначала находки необходимо отмыть от грязи, очистить, затем они должны пройти классификацию, атрибутирование, внесение в полевые описи и так далее. Это такая многоступенчатая работа. Но пока более четко о находках говорить еще рано. Сейчас каждый день дает не десятки, а сотни находок», - заявил археолог.

Он отметил, что "полномасштабные раскопки" проходят на территории дворца впервые, они продлятся до июля. Раскопки предваряют "реставрационные работы" во дворце, которые планируется начать в этом году.

Напомним, Большая ханская мечеть (Хан-Джами) в Бахчисарае навсегда утратила ценный исторический облик вследствие разрушительных работ, которые оккупанты ведут под видом «реставрации» в Ханском дворце.