Регата на призы командующего Черноморским флотом оккупантов стартовала в Севастополе

11:21 25.03.2019 0 комментариев Крым

Всероссийские соревнования по парусному спорту «На призы командующего Черноморским флотом» начались в оккупированном Севастополе. 

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ страны-агрессора, пишет Крыминформ.

Сообщается, что регата проводится ежегодно в акватории Большой Севастопольской бухты, включая внутренний и внешний рейд. Более 150 участников, включая команды военнослужащих от Черноморского флота, поборются за призовые места в различных дисциплинах парусного спорта.

Общее количество маломерных судов, аккредитовавшихся на участие в регате, составляет 130 единиц. Судить соревнования будут 12 судей, размещенных на судах обеспечения в акватории гонки.

Военнослужащие ЧФ являются постоянными участниками этих соревнований и тренируются в соответствии с планом подготовки в яхт-клубе Спортивного центра (морской и физической подготовки) Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА).

Завершится регата 31 марта церемонией награждения.

Ранее сообщалось, что новый приказ Федеральной службы безопасности России об утверждении правил пограничного режима может усложнить жизнь спортсменам.

Оборудование лодок новой автоматической идентификационной системой (АИС) потребует затрат, сообщили 17 января во Всероссийской федерации парусного спорта.

Система обойдется в 50 тысяч рублей. В ряде случаев, если у судна отсутствует стационарный двигатель, требование не выполнить технически.



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