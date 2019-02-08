Всероссийские соревнования по парусному спорту «На призы командующего Черноморским флотом» начались в оккупированном Севастополе.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ страны-агрессора, пишет Крыминформ.

Сообщается, что регата проводится ежегодно в акватории Большой Севастопольской бухты, включая внутренний и внешний рейд. Более 150 участников, включая команды военнослужащих от Черноморского флота, поборются за призовые места в различных дисциплинах парусного спорта.

Общее количество маломерных судов, аккредитовавшихся на участие в регате, составляет 130 единиц. Судить соревнования будут 12 судей, размещенных на судах обеспечения в акватории гонки.

Военнослужащие ЧФ являются постоянными участниками этих соревнований и тренируются в соответствии с планом подготовки в яхт-клубе Спортивного центра (морской и физической подготовки) Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА).

Завершится регата 31 марта церемонией награждения.

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