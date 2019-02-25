В составе сухопутного компонента российской группировки по Крыму главным элементом является 22-й армейский корпус.

22-й армейский корпус — объединение в составе Береговых войск ВМФ Российской Федерации. Корпус расположен на территории аннексированного Крымского полуострова и включает в себя подразделения береговых войск Черноморского флота РФ. Место дислокации управления корпуса и его штаба — город Симферополь, пишет координатор ИС Константин Машовец.

В состав корпуса входят:

— 126-я отдельная Горловская Краснознамённая, ордена Суворова бригада береговой обороны (с. Перевальное)

— 127-я отдельная разведывательная бригада (г. Севастополь)

— 8-й отдельный артиллерийский полк береговой обороны (г. Симферополь)

— 1096-й отдельный зенитный ракетный полк (г.Севастополь)



Задачей корпуса является НЕ ТОЛЬКО решение всего спектра задач береговой обороны, а также, что весьма настораживает, проведение, при поддержке флота, МОРСКИХ ДЕСАНТОВ, подчеркивает военный эксперт.

Довольно странная задача для войск БЕРЕГОВОЙ ОБОРОНЫ, призванных, в принципе, решать совершенно противоположные задачи. Тем более, что для этих целей в Крыму развёрнута вполне себе полнокровная 810-я бригада морской пехоты в составе ЧФ, пишет эксперт.

Однако, как оказалось, у 22-го АК имеются и собственные силы для проведения морских десантов. Дело в том, что главная составляющая часть 22-го АК, его 126-я отдельная бригада береговой обороны, мягко говоря, не совсем обычная воинская часть этого рода войск.

В её состав входят:

— управление (со штабом бригады)

— 1-й мотострелковый батальон (горный);

— 2-й мотострелковый батальон;

— батальон морской пехоты (г. Феодосия);

— танковый батальон;

— гаубичный артиллерийский дивизион;

— реактивный артиллерийский дивизион;

— зенитно-ракетный дивизион;

— рота снайперов;

— разведывательная рота;

— инженерный батальон;

— батальон управления (связи);

— рота РЭБ;

— рота РХБЗ;

— батальон материального обеспечения;

— ремонтная рота;

— комендантская рота;

— медицинская рота.

По сути, вместо трёх обычных мотострелковых батальонов, в бригаде их два, причём один из них предназначен для действий именно в горах. А вот вместо третьего батальона в состав бригады включён целый батальон морской пехоты…

Казалось бы, почему его не включили в состав соседней 810-й бригады МП ЧФ-а? Зачем потребовалось Феодосийский батальон морпехов подчинять пехотной бригаде из Перевального? Странно…, - задается вопросом военный эксперт.

Ещё одной странностью является необычно большое количество артиллерийских средств в бригаде — целых два дивизиона (отдельно гаубичный и отдельно — реактивный дивизионы, по сути — это 6 артиллерийских и реактивных батарей). В отличие от обычного бригадного трёхбатарейного дивизиона, где одна из батарей реактивная.



Учитывая, что рядышком целый 8-й артиллерийский полк корпусного подчинения, по этому поводу также возникают определённые вопросы…

И потом при «официальной численности» бригады в 2000 в\сл (ну пускай — 2500) целые батальоны сапёров и связистов в её составе, когда вполне можно обойтись ротами, так же «слегка напрягают».

В общем, бригада какая-то явно нестандартная, приходит к выводу эксперт.



Тем более, что танков в ней сравнительно немного — один батальон (всего 31-33 танка типа Т-72Б3).

Всё становится понятным, если вспомнить, что в состав ЧФ-а входит аж целых 7 единиц БДК, способных перебрасывать и высаживать на необорудованное побережье войска целыми батальонами, что «несколько необычно» для флота, запертого в закрытой акватории Чёрного моря.

"Поэтому, на мой глубоко субъективный взгляд, в лице так называемой 126-й бригады «береговой обороны» мы имеем вполне себе заточенное под «второй эшелон» крупного (вполне допускаю оперативно-тактического масштаба) морского десанта соединение, которое уже не надо для этого собирать, готовить и оснащать. Его только необходимо погрузить, перевезти и высадить на плацдарм, захваченный первым эшелоном (той самой 810-й бригадой МП из состава ЧФ-а). Всё собрано и подготовлено…" пишет координатор ИС Константин Машовец

Посему, когда мы рассматриваем крымскую группировку войск оккупантов, не следует себя расхолаживать «официальными названиями» типа «береговая оборона».

Это далеко не «береговая оборона, точнее — НЕ ТОЛЬКО и НЕ СТОЛЬКО береговая оборона. Это вполне себе развёрнутая и боеготовая, весьма крупная амфибийная группировка войск агрессора, заключает военный эксперт.