Субботним утром, 23 марта, в порт Одессы зашел французский тральщик M653 Capricorne, стоящий на вооружении НАТО.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает inforesist.

Известно, что участие судна запланировано в совместных учениях с ВМС Украины.

В Черное море M653 Capricorne вошел 21 марта, в Одессе пробудет до 26 марта.

Речь идет о минном охотнике класса Eridan.

Его длина 52 метра, ширина 9, осадка 3,8 метра.

Корабль оснащен двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин.

Артиллерийское вооружение — 20 мм пушка Giat 20F2 и три пулемета.

Экипаж — 49 человек, в том числе пять офицеров.