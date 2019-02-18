Зашедший в порт Одессы минный охотник НАТО примет участие в совместных учениях с ВМС Украины / Фото
|10:01 25.03.2019
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|Украина
Субботним утром, 23 марта, в порт Одессы зашел французский тральщик M653 Capricorne, стоящий на вооружении НАТО.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает inforesist.
Известно, что участие судна запланировано в совместных учениях с ВМС Украины.
В Черное море M653 Capricorne вошел 21 марта, в Одессе пробудет до 26 марта.
Речь идет о минном охотнике класса Eridan.
Его длина 52 метра, ширина 9, осадка 3,8 метра.
Корабль оснащен двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин.
Артиллерийское вооружение — 20 мм пушка Giat 20F2 и три пулемета.
Экипаж — 49 человек, в том числе пять офицеров.
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