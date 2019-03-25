Туреччина не відмовиться від планів купити російські системи ППО С-400
|09:41 25.03.2019
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|Турция
Туреччина не відступить від рішення купити ракетні системи S-400 у Росії, незважаючи на будь-які заяви США.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в інтерв'ю телекомпанії TGRT Haber, пише Reuters, повідомляє УП.
Найближчим часом Сполучені Штати можуть заморозити підготовку поставок винищувачів F-35 в Туреччину, повідомили агентству чиновники.
"Це був би найсильніший сигнал від Вашингтона про те, що у Анкари не може бути вдосконаленого літака і російської системи ППО С-400 одночасно", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо:
7 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не лише не має наміру відмовлятися від придбання у Росії зенітно-ракетних комплексів С-400, але може купити ще й комплекси С-500.
Раніше командувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Кертіс Скапаротті виступив проти продажу Туреччині F-35, якщо Анкара використовуватиме російські С-400. У свою чергу представник Держдепу США Роберт Палладіно заявляв, що ситуація з С-400 може завершитися застосуванням санкцій з боку США.
Очікується, що установка системи С-400 у Туреччині розпочнеться у жовтні 2019 року.
У США заявили, що у разі завершення операції з придбання у Росії зенітних ракетних систем С-400 на Туреччину чекають "серйозні наслідки".
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