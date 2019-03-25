Туреччина не відступить від рішення купити ракетні системи S-400 у Росії, незважаючи на будь-які заяви США.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в інтерв'ю телекомпанії TGRT Haber, пише Reuters, повідомляє УП.

Найближчим часом Сполучені Штати можуть заморозити підготовку поставок винищувачів F-35 в Туреччину, повідомили агентству чиновники.

"Це був би найсильніший сигнал від Вашингтона про те, що у Анкари не може бути вдосконаленого літака і російської системи ППО С-400 одночасно", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

7 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не лише не має наміру відмовлятися від придбання у Росії зенітно-ракетних комплексів С-400, але може купити ще й комплекси С-500.

Раніше командувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Кертіс Скапаротті виступив проти продажу Туреччині F-35, якщо Анкара використовуватиме російські С-400. У свою чергу представник Держдепу США Роберт Палладіно заявляв, що ситуація з С-400 може завершитися застосуванням санкцій з боку США.

Очікується, що установка системи С-400 у Туреччині розпочнеться у жовтні 2019 року.

У США заявили, що у разі завершення операції з придбання у Росії зенітних ракетних систем С-400 на Туреччину чекають "серйозні наслідки".