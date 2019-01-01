Бухарест планує перенести румунське посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима

08:41 25.03.2019 0 комментариев Румыния

Бухарест планує перенести румунське посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима.

Про це заявила прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчіле, виступаючи сьогодні з промовою на конференції Американсько-ізраїльського комітету з громадських зв'язків (AIPAC) у Вашингтоні, пише "Німецька хвиля", повідомляє УНІАН.

"Я, як прем'єр-міністр Румунії, і уряд, який я очолюю, переносимо наше посольство до Єрусалима, столиці держави Ізраїль", - сказала Денчіле.

"Обіцяю вам: Румунія залишиться й надалі лояльним другом і найсильнішим у Європі голосом на підтримку єврейського народу та ізраїльської держави", - додала вона.

За словами політика, вона постарається використати час головування Румунії в Раді ЄС для того, щоб "зміцнити взаємовідносини між Ізраїлем і всім Євросоюзом". Таким чином, Румунія стане єдиним членом ЄС, який вирішив перенести посольство з Тель-Авіва до Єрусалима.

У травні 2018 року Румунія, Чехія та Угорщина заблокували резолюцію Євросоюзу проти перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима.

 



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