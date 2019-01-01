Бухарест планує перенести румунське посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима
|08:41 25.03.2019
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|Румыния
Бухарест планує перенести румунське посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима.
Про це заявила прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчіле, виступаючи сьогодні з промовою на конференції Американсько-ізраїльського комітету з громадських зв'язків (AIPAC) у Вашингтоні, пише "Німецька хвиля", повідомляє УНІАН.
"Я, як прем'єр-міністр Румунії, і уряд, який я очолюю, переносимо наше посольство до Єрусалима, столиці держави Ізраїль", - сказала Денчіле.
"Обіцяю вам: Румунія залишиться й надалі лояльним другом і найсильнішим у Європі голосом на підтримку єврейського народу та ізраїльської держави", - додала вона.
За словами політика, вона постарається використати час головування Румунії в Раді ЄС для того, щоб "зміцнити взаємовідносини між Ізраїлем і всім Євросоюзом". Таким чином, Румунія стане єдиним членом ЄС, який вирішив перенести посольство з Тель-Авіва до Єрусалима.
У травні 2018 року Румунія, Чехія та Угорщина заблокували резолюцію Євросоюзу проти перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима.
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