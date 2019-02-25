Большой десантный корабль оккупантов идет в сирийский порт Тартус "сильно нагруженным"

08:01 25.03.2019 0 комментариев Крым

Большой десантный корабль (БДК) "Орск" Черноморского флота страны оккупанта, пройдя проливы Босфор и Дарданеллы, вошел в акваторию Средиземного моря.

По утверждению стамбульских сайтов, публикующих фотографии прохождения корабля через Босфор, БДК "Орск" идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море, сообщает Интерфакс.

Судя по осадке корабля, он шел сильно нагруженным. На борту корабля были видны грузовые машины Урал-4320, окрашенные под цвет пустыни, а также другие военные грузы покрытые камуфляжной сеткой, информируют сайты.

Во время прохождения через проливы его сопровождал турецкий катер береговой охраны.

Как сообщалось, 1 марта через Черноморские проливы в Сирию также проследовал БДК "Азов". Это уже второй поход корабля в Сирию в текущем году.

С начала года в Сирию также совершили походы БДК "Цезарь Куников" и грузовое судно из состава вспомогательных сил Черноморского флота РФ "Двиница-50".

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке грузов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.



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