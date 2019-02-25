Святошинський райсуд Києва, розглядаючи справу екс-представника Путіна в Криму Олега Бєлавєнцева в ході розгляду, допиту свідків і дослідження документів встановив механізм і хронологію анексії Криму Росією.

Про це йдеться у вироку Святошинського районного суду Києва Олегу Бєлавенцеву, повідомляє Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews.

Так, встановлено, що у період лютого - березня 2014 року зафіксовані дії військовослужбовців ЧФ РФ та інших підрозділів ЗС РФ на території АР Крим, а саме: - збройне вторгнення морським та повітряним транспортом; - збройні захоплення будівель центральних органів державної влади, блокування автошляхів, захоплення цивільних аеропортів та транспортних підприємств, інших об'єктів цивільної інфраструктури; - збройний напад на сухопутні, морські та повітряні сили, морські і повітряні флоти України, що супроводжувався збройним блокуванням, захопленням і взяттям під повний контроль військових частин ЗС України, в т. ч. військових частин радіоелектронної та радіотехнічної розвідки, військових аеродромів та військових літаків, військових частин ВМС України та ДПС України, суден ВМС України, знищенням військового та іншого державного майна; - збройна блокада портів та берегів.

Зокрема, як вбачається з вказаних документів, 27 лютого 2014 року озброєні військовослужбовці ЗС РФ незаконно проникли до будівель Верховної Ради АР Крим, розташованої за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Карла Маркса, 18, та Ради Міністрів АР Крим, розташованої за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, проспект Кірова, 13, захопили вказані державні установи, після чого установили контроль над їх повсякденною діяльністю.

27 лютого 2014 року поблизу с. Суворове Армянського району АР Крим та біля с. Чонгар Генічеського району Херсонської області озброєними військовослужбовцями ЧФ РФ у взаємодії з іншими підрозділами ЗС РФ, які вторглися на територію України, здійснено блокування транспортних комунікацій території півострову Крим шляхом виставлення перешкод, інженерного обладнання оборонних позицій, встановлення мінно-вибухових загороджень та фортифікаційного обладнання вогневих точок для ведення стрільби зі стрілецької зброї та окопів для техніки.

27 лютого 2014 року озброєними військовослужбовцями ЗС РФ із застосуванням військової техніки були захоплені будівлі ТОВ «Аеропорт «Бельбек» (Севастополь)» за адресою: м. Севастополь, вул. Качинське шосе, 44-а, та сам цей аеропорт.

28 лютого 2014 року о 9 год. 10 хв. будівлі Державного підприємства «Кримаерорух», розташованого за адресою: м. Сімферополь, вул. Федорівська, буд. 53, із прилеглим аеропортом «Сімферополь» захоплені озброєними військовослужбовцями ЗС РФ.

У період з 27 лютого до 01 березня 2014 року військовослужбовцями ЗС РФ було здійснено блокування, захоплення та знищення майна військових частин протиповітряної оборони Тактичної групи «Крим» Повітряних сил ЗС України (в/ч А2355 - підлеглі в/ч А3009 «Д», дислокована в м. Севастополь, мис Фіолент, в/ч А4489 «М», дислокована в м. Феодосія, миси Ілля та Чауда, в/ч А4591, дислокована в м. Євпаторія), військових частин радіоелектронної, радіотехнічної та радіолокаційної розвідки (в/ч А4368 - Центр радіоелектронної розвідки ВМС ЗС України, дислокована в м. Севастополь, вул. Кріпосне шосе, 14, в/ч А2246 та А1138).

Окрім того, військовослужбовці ЗС РФ з 27 лютого до 06 березня 2014 року здійснили блокування, захоплення та диверсії, поєднані із виведенням спеціального обладнання із ладу, на військових аеродромах, розташованих на території АР Крим (військовий аеропорт «Бельбек» в/ч А4515 - 204 авіаційна бригада винищувачів Повітряних сил ЗС України, дислокована в м. Севастополь, с. Любимівка, аеродром «Кіровське» в/ч А0156 (Державний науково-дослідний центр ЗС України), дислокована в м. Феодосія, смт. Приморський, вул. Гагаріна), що унеможливило рух повітряних суден у навколишньому повітряному просторі та припинено діяльність вказаних військових частин з протиповітряної оборони у повітряному просторі важливих державних об'єктів України.

Починаючи з 27 лютого 2014 року, озброєними військовослужбовцями ЧФ РФ у взаємодії з іншими підрозділами ЗС РФ, які здійснили вторгнення на територію України, та представниками військових козацьких товариств, підрозділів самооборони були заблоковані, а у подальшому захоплені: в/ч А4408 (Севастопольська військово-морська база ВМС України), дислокована за адресою: м. Севастополь, вул. Дибенка, 23; в/ч А2272 (1-ий батальйон морської піхоти ВМС ЗС України), дислокована в м. Феодосія, вул. Насипна, 3; в/ч А0669 (501-й окремий батальйон морської піхоти ВМС України), дислокована в м. Керч, вул. Міжнародна, 64, в/ч А2320 (36-а окрема бригада берегової оборони ВМС України), дислокована в с. Перевальне Сімферопольського району, Керченський та Севастопольський загони морської охорони ДПС України (в/ч 2382, дислокована в м. Севастополь, вул. Новікова, 1), в/ч 1562 (Окремий дивізіон кораблів та катерів морської охорони ДПС України), дислокована в м. Ялта, вул. Рузвельта, 9; також були заблоковані, а у подальшому захоплені судна ВМС України на територіях: Севастопольської бухти м. Севастополя - протичовновий корвет «Тернопіль» (в/ч А3304), великий розвідувальний корабель «Славутич» (в/ч А0247) та буксир «Корець»; Балаклавської бухти м. Севастополя - корабельно-катерний склад в/ч 2382; Стрілецької бухти м. Севастополя - судна допоміжного флоту в/ч А4408 (Севастопольська військово-морська база ВМС України), корвет «Луцьк» (в/ч А0793), великий підводний човен «Запоріжжя» (в/ч А4430), корабель управління «Донбасс» (в/ч А4543), корвет «Хмельницький» (в/ч А4274), ракетний корвет «Придніпров'я» (в/ч А1750) та ракетний катер «Прилуки» (в/ч А2295«Б»); в бухті Донузлав м. Євпаторія, смт. Новоозерне - судна допоміжного флоту в/ч А2506 (Південна військово-морська база ВМС України), великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський» (в/ч А4289), середній десантний корабель «Кіровоград» (в/ч А0199), морські тральщики «Черкаси» (в/ч А4434) та «Чернігів» (в/ч А4442).

Станом на 04 березня 2014 року військовослужбовцями ЗС РФ блокуються транспортні комунікації: аеропорт «Сімферополь», Кримаерорух, 3-и пости ДАІ («Чонгар», «Турецький вал» та «Перекоп»), штаб військової берегової охорони ВМС України, 3-и відділення Укртелекому у містах Сімферополі, Джанкої та смт. Октябрське, Державна телерадіокомпанія «Крим» та телерадіокомпанія «Ялта».

Станом на 08 березня 2014 року військовослужбовцями ЗС РФ захоплені Представництво Президента України, Головне управління СБУ, Регіональне управління ДПС України, Кримський республіканський військовий комісаріат, блоковано військові частини, в тому числі Штаб Командування ВМС України (в/ч А0225), блокування якого триває.

Невеликими групами військовослужбовців зі складу невстановлених підрозділів спеціального призначення ЗС РФ у період з 02 до 14 березня 2014 року здійснено напади та захоплення органів управління ДПС України на території АР Крим усіх рівнів - від регіонального управління до підрозділів охорони кордону (в/ч 1486 - Азово-Чорноморське регіональне управління ДПС України та в/ч 2161 - Сімферопольський прикордонний загін, дислоковані в м. Сімферополь, вул. Федотова, 27, відділи прикордонної служби (далі - ВПС) «Керч», «Севастополь», «Євпаторія», «Сімферополь», «Щолкіно», «Феодосія», «Чорноморське», «Алуштинське», 3 пункти пропуску через державний кордон «Крим-Кавказ», «Севастополь-морпорт» і «Сімферополь-авіа»).

Станом на 15 березня 2014 року військовослужбовцями ЗС РФ та невстановленими особами крім вже 16 об'єктів державної інфраструктури захоплені газорозподільна станція в с. Стрілково, військова прокуратура, у приміщенні Республіканського військового комісаріату працівниками ФСБ організована видача зброї представникам самооборони, продовжується блокування з моря флоту ВМС України, Штабу Командування ВМС України, захоплення об'єктів військового значення та державної інфраструктури триватиме і в подальшому.

Зафіксовані випадки переходу військовослужбовців ЗС України, інших військових формувань, в тому числі з числа командування, та працівників правоохоронних органів на бік ворога.

Також, зафіксовані численні випадки у період часу з 28 лютого по 20 березня 2014 року протиправного зі застосуванням зброї, погрозою застосувати зброю на ураження, проникнення військовослужбовців ЗС РФ, в тому числі без розпізнавальних знаків, але в окремих випадках за участю діючих офіцерів ЧФ РФ, на територію військових частин та об'єктів ЗС України, розміщених в АР Крим, протиправне заволодіння ними зброєю та бойовими припасами, знищення комунікацій зв'язку, пунктів управління, режимно-секретних об'єктів, військового та державного майна України. Таких нападів зазнали: в/ч А2272 - 28 лютого 2014 року, під час відсічі був затриманий військовослужбовець в/ч 13140 ЗС РФ (810-ї окрема бригада морської піхоти ЧФ РФ), який мав при собі відповідні документи; аеродром Кіровське - 01 березня 2014 року, під час чого на контрольно-диспетчерському пункті було виведено з ладу обладнання для керівництва польотами; в/ч А1138 - 01 березня 2014 року; в/ч А4591 та в/ч А4489 - 02 березня 2014 року; 04 березня поширено в ЗМІ інформацію про здійснення недопущення на аеродромі «Бельбек» військовослужбовців ЗС України на територію аеродрому; в/ч А1845 - 17 березня 2014 року; в/ч А3674 - 18 березня 2014 року, під час чого отримав вогнепальне поранення капітан ЗС України ОСОБА_19, смертельне вогнепальне поранення (в область серця) черговий по автомобільному парку прапорщик ОСОБА_20. У результаті протиправних дій військовослужбовців ЗС РФ на території військових частин ЗС України, в тому числі внаслідок ведення стрільби з вогнепальної зброї, зафіксовані пошкодження та виведення з ладу більше 10-ти літаків в/ч А4514, засобів зв'язку та радіолокаційного контролю на аеродромі «Кіровське» (в/ч А0156), електричної підстанції, яка забезпечувала електроживленням командний пункт 55-го зенітного ракетного полку (в/ч А4519), передавальної апаратури в/ч А0879, апаратуру телерадіокомпанії МО України «Бриз» (в/ч А2246), антенне поле, індикатори системи посадки літаків в/ч А1100, зенітно-ракетні комплекси в/ч А4489, електростанція в/ч А2255, антенний пост в/ч А3009 «Д», кабельні лінії зв'язку в/ч А1698, викрадено пальне та транспортні засоби в/ч А2904.

08 березня 2014 року зафіксовано порушення державного кордону з боку РФ вертолітною групою в зоні відповідальності наряду ДПС України «Керч» та обстріл літака ДПС України під час виконання повітряного моніторингу державного кордону. 10 березня о 16 год. 30 хв. у пункті пропуску ДПС України «Крим - паромна переправа» зафіксовано збройний прорив колони військової техніки з боку РФ в кількості 26 одиниць, в т. ч. 4 установки РСЗВ БМ-21 «Град». Всього, у період з 20 лютого до 16 березня 2014 року на територію АР Крим з території РФ, в т.ч. через пункт пропуску ДПС України «Крим - паромна переправа», залізничним, водним та повітряним транспортом, незаконно переміщено не менше 10 500 російських військовослужбовців, не менше 10 танків, 207 БТР та БМП (у т.ч. ГАЗ-2330 «Тигр»), 8 пускових установок (далі - ПУ) мобільних берегових ракетних комплексів К300П «Бастіон-П», 24 одиниці РСЗВ БМ-21 «Град», 12 ПУ РСЗВ 9К57 «Ураган» і 10 транспортно-заряджувальних машин для них, понад 80 гармат та понад 25 самохідних артилерійських установок (у т.ч. 17 одиниць САУ «Гвоздика»), 80 одиниць засобів протиповітряної оборони (у т.ч. 16 ПУ ЗРК С-300, 8 бойових машин ЗРК «Панцирь-С1», 4 ПУ ЗРК «ОСА»), 16 фронтових бомбардувальників СУ-24, 2 винищувачі СУ-27, 6 літаків-розвідників СУ 24 МР, 26 вертольотів (з них, 3 - типу МІ-8, 12 - типу МІ-24, 11 - типу КА-52), близько 640 одиниць вантажних автомобілів марки «УРАЛ» та «КАМАЗ», при цьому, військова техніка та формений одяг військовослужбовців ЗС РФ, які здійснили збройне вторгнення на територію України, в більшості випадків не містила розпізнавальних знаків, які вказували на їх приналежність до ЗС РФ. В окремих випадках незаконне переміщення громадян та вантажу здійснювалося приховано цивільними транспортом у супроводі військовослужбовців єдиною колоною з військовою технікою - 12 березня 2014 року у продовж дня через пункт пропуску ДПС України «Крим - паромна переправа» прослідувало у різних складах 20 великих вантажівок з написом «Гуманітарна допомога Криму» та 40 автобусів «Неоплан» з пасажирами в салоні у супроводі 28 військових вантажівок та 44 БТР нового зразку; 14 березня 2014 року нарядом ДПС України на контрольному посту «Чонгар» затримано військовослужбовця РФ рядового ОСОБА_52, стрілка - помічника гранатометника в/ч 27777 (місце дислокації м. Ханкала, Чечня, РФ) у військовій формі одягу без знаків розпізнавання зі зброєю та бойовими припасами до неї в транспортному засобі.