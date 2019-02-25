У вироку суду встановлено факт захоплення місцевих засобів телерадіомовлення і комунікації АР Крим
|10:41 25.03.2019
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|Крым
Святошинський райсуд Києва, розглядаючи справу екс-представника Путіна в Криму Олега Бєлавєнцева, дійшов висновку, що у період з 27 лютого до 18 березня 2014 року військовослужбовці ЗС РФ вчинили захоплення для взяття під свій контроль місцевих засобів телерадіомовлення і комунікації та забезпечення ведення агресивної війни проти України, направленої на анексію території АР Крим.
Про це йдеться у вироку Святошинського районного суду Києва у Олегу Бєлавенцеву, повідомляє Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews.
Крім того, у період з 27 лютого до 18 березня 2014 року військовослужбовці ЗС РФ, в тому числі, які здійснили вторгнення на територію України, із залученням представників військових козацьких товариств, «самооборони», проросійсько-налаштованих активістів з числа місцевого населення вчинили захоплення і блокування будівель правоохоронних органів, органів державної влади, підприємств, установ і організацій, для взяття під свій контроль місцевих засобів телерадіомовлення і комунікації та забезпечення ведення агресивної війни проти України, направленої на анексію території АР Крим, - йдеться у вироку суду.
Зокрема, у зазначений період часу представниками так званої «самооборони» під прикриттям озброєних автоматичною стрілецькою зброєю військовослужбовців ЧФ РФ та інших підрозділів ЗС РФ, присутність яких забезпечувала відсутність будь-якого спротиву, здійснено захоплення відділень зв'язку ВАТ «Укртелеком» у містах Сімферополі, Джанкої та смт. Октябрське, Державної телерадіокомпанії «Крим» та телерадіокомпанії «Ялта», ГУ МВС України в АР Крим, здійснено блокування регіональних підрозділів ВВ МВС України. У подальшому військовослужбовцями ЗС РФ здійснено пошкодження волоконно-оптичних магістральних кабелів компанії ВАТ «Укртелеком», внаслідок чого втрачено технічну можливість забезпечувати зв'язок між півостровом та іншими територіями України, частково припинено надання послуг фіксованого телефонного зв'язку, а також доступу до мережі Інтернет і мобільного зв'язку.
Вирок було винесено 18 березня суддею Сергієм Дячуком і опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень 21 березня.
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