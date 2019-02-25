Факт захоплення військових частин ВМС України та ДПС України в Криму встановлений у вироку суду

10:21 25.03.2019 0 комментариев Крым

Святошинський райсуд Києва, розглядаючи справу екс-представника Путіна в Криму Олега Бєлавєнцева, дійшов висновку, що військовослужбовцями ЧФ РФ у взаємодії з іншими підрозділами ЗС РФ, були здійснені заходи щодо блокування, поєднані з вимогою передачі на зберігання представникам ЧФ РФ усього наявного озброєння, та подальшого захоплення військових частин ВМС України та ДПС України.

Про це йдеться у вироку Святошинського районного суду Києва Олегу Бєлавенцеву, повідомляє Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews. 

Так починаючи з 27 лютого 2014 року, військовослужбовцями ЧФ РФ у взаємодії з іншими підрозділами ЗС РФ, які здійснили вторгнення на територію України, та представниками військових козацьких товариств, «самооборони» на виконання розробленого злочинного плану були здійснені заходи щодо блокування, поєднані з вимогою передачі на зберігання представникам ЧФ РФ усього наявного озброєння, та подальшого захоплення військових частин ВМС України та ДПС України, перешкоджаючи при цьому вільному виходу кораблів та суден.

Зокрема, були заблоковані, а у подальшому захоплені: в/ч А0225 (Штаб Командування ВМС України), дислокована за адресою: м. Севастополь, вул. Соловйова, 1, в/ч А4408 (Севастопольська військово-морська база ВМС України), дислокована за адресою: м. Севастополь, вул. Дибенка, 23; в/ч А2272 (1-ий батальйон морської піхоти ВМС ЗС України), дислокована в м. Феодосія, вул. Насипна, 3; в/ч А0669 (501-й окремий батальйон морської піхоти ВМС України), дислокована в м. Керч, вул. Міжнародна, 64, в/ч А2320 (36-а окрема бригада берегової оборони ВМС України), дислокована в с. Перевальне Сімферопольського району, Керченський та Севастопольський загони морської охорони ДПС України, в/ч 2382 (Севастопольський загін морської охорони Азово-Чорноморського регіонального управління ДПС України), дислокована в м. Севастополь, вул. Новікова, 1, в/ч 1562 (Окремий дивізіон кораблів та катерів морської охорони ДПС України), дислокована в м. Ялта, вул. Рузвельта, 9; також були заблоковані, а у подальшому захоплені судна ВМС України на територіях: Севастопольської бухти м. Севастополя - протичовновий корвет «Тернопіль» (в/ч А3304), великий розвідувальний корабель «Славутич» (в/ч А0247) та буксир «Корець»; Балаклавської бухти м. Севастополя - корабельно-катерний склад в/ч 2382; Стрілецької бухти м. Севастополя - судна допоміжного флоту в/ч А4408 (Севастопольська військово-морська база ВМС України), корвет «Луцьк» (в/ч А0793), великий підводний човен «Запоріжжя» (в/ч А4430), корабель управління «Донбасс» (в/ч А4543), корвет «Хмельницький» (в/ч А4274), ракетний корвет «Придніпров'я» (в/ч А1750) та ракетний катер «Прилуки» (в/ч А2295«Б»); в бухті Донузлав м. Євпаторія, смт. Новоозерне - судна допоміжного флоту в/ч А2506 (Південна військово-морська база ВМС України), великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський» (в/ч А4289), середній десантний корабель «Кіровоград» (в/ч А0199), морські тральщики «Черкаси» (в/ч А4434) та «Чернігів» (в/ч А4442), - йдеться у вироку суду

Окрім цього, невеликими групами військовослужбовців зі складу невстановлених підрозділів спеціального призначення ЗС РФ у кількості до 100 осіб у спеціальному екіпіруванні, озброєних автоматами, штурмовими гвинтівками, снайперськими гвинтівками та шумовими гранатами, у період з 02 до 14 березня 2014 року здійснено напади та захоплення органів управління ДПС України на території АР Крим усіх рівнів - від регіонального управління до підрозділів охорони кордону (в/ч 1486 - Азово-Чорноморське регіональне управління ДПС України та в/ч 2161 - Сімферопольський прикордонний загін, дислоковані в м. Сімферополь, вул. Федотова, 27, відділи прикордонної служби (далі - ВПС) «Керч», «Севастополь», «Євпаторія», «Сімферополь», «Щолкіно», «Феодосія», «Чорноморське», «Алуштинське», 3 пункти пропуску через державний кордон «Крим-Кавказ», «Севастополь-морпорт» і «Сімферополь-авіа»).

Вищевказаними умисними злочинними діями військовослужбовців ЧФ РФ та інших підрозділів ЗС РФ, які здійснили вторгнення на територію України, заблоковано та припинено діяльність військових частин ДПС України з охорони державного кордону України, територіального моря та внутрішніх вод, а також заблоковано та припинено військових частин ВМС України з відсічі збройної агресії, оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності.

Вирок було винесено 18 березня суддею Сергієм Дячуком і опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень 21 березня.



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